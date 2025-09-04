蘋果自研AI搜尋工具明年登場？Siri聯手Google Gemini挑戰ChatGPT

蘋果公司（Apple）計劃明年推出自家人工智慧（AI）驅動的網路搜尋工具，和OpenAI和Perplexity AI展開更直接的競爭。



知情人士報導，蘋果正在開發一套名為「World Knowledge Answers」的新系統，將整合進Siri語音助理。蘋果也討論，未來可能把這項技術擴展到Safari瀏覽器和iPhone主畫面的Spotlight搜尋功能。

據報導，蘋果目標在明年春季推出這項服務，也將是Siri延宕已久改版的一環。有高層形容這是一個「答案引擎」，可讓用戶像使用ChatGPT、Google搜尋的AI總覽（AI Overviews）或其他新興應用程式一樣，透過Siri和蘋果作業系統查找網路上的資訊。

知情人士透露，支撐新Siri的部分核心技術，可能來自蘋果在網路搜尋領域的長期合作夥伴Google。兩家公司本周已達成正式協議，蘋果將評估並測試Google開發的AI模型，用來強化Siri的功能。

知情人士表示，蘋果的新搜尋體驗將包含一個能整合文字、照片、影片和在地資訊的介面，還會提供AI驅動的摘要系統，讓搜尋結果比現有的Siri更快速易讀，也更精確。

此消息披露後，蘋果周三股價一度觸抵盤中高點，終場大漲3.8%，收在238.47美元，創下近一個月來最大單日漲幅。

目前的Siri能回答基本問題，提供名人、事件、電影和體育等相關資訊，但在面對更複雜的提問和一般知識型搜尋時顯得吃力，經常轉而引用Google或ChatGPT的結果。這款2011年推出時堪稱劃時代的語音助理，如今反而暴露蘋果在AI的落後。

美國法官9月2日裁定，蘋果可以在小幅調整後，維持和Google的協議，讓Google維持蘋果裝置的預設搜尋引擎。這項協議每年為蘋果帶來約200億美元收入。不過，蘋果仍繼續推動轉向AI驅動搜尋。

蘋果正在重建Siri，核心圍繞在三大元素：日常管理工具（planner）、網路和裝置的搜尋系統，以及摘要生成器（summerizer）。日常管理工具負責解讀語音或文字輸入並決定回應方式；搜尋系統掃描網路或使用者資料；摘要2生成器則把這些資訊整合成答案。

蘋果做了重大調整，在命名為「Glenwood」的專案中，考慮讓新版Siri至少部分依賴第三方AI模型。現有的Siri完全使用蘋果自家技術。

知情人士指出，蘋果最近傾向使用客製版的Google Gemini模型作為摘要生成器，並在蘋果的「私有雲端運算」（Private Cloud Compute）伺服器上運作。Google已經將這項技術交付給蘋果，雙方目前正合作進行調校和測試。

蘋果也在考慮用Google模型來支援日常計畫管理功能，但同時仍評估是否依賴Anthropic的Claude或自家模型。蘋果和Google也未排除，未來進一步使用Gemini模型處理更多AI和搜尋相關功能。

