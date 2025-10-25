免費AI線上照片轉像素風　支援百種遊戲復古濾鏡　零基礎也能用

ImageToPixel.Art是一款有趣的線上工具，主要功能是使用AI將相片快速轉換為像素藝術（Pixel Art），內建多種復古、遊戲和濾鏡等風格，例如紅白機、Game Boy、Pico-8、CGA、VGA，遊戲部分有超級瑪利歐、星露谷物語、八方旅人、我的世界、泰拉瑞亞和「VA-11 Hall-A：賽博龐克酒保行動」，也能套用各種濾鏡例如夢核、霓虹、蒸汽波、故障藝術、動漫、幻影、駭客任務、紅色警戒、迷幻、老電影等，也提供各種圖片屬性調整功能。



ImageToPixel.Art功能與特色

ImageToPixel.Art介面設計看起來相當可愛，具有繁體中文在內等多國語言，內建的風格可以快速套用在相片中，無需更多的額外設定調整，相對來說也更快更方便，即使沒有設計基礎也沒關係。

ImageToPixel.Art使用效果（免費資源網絡社群）

ImageToPixel.Art如同其他線上工具都能使用直觀的介面、快速更改圖片各項參數，如果想知道這個工具實際轉換的效果，網站首頁也提供一些轉換前後的差異預覽。

網站名稱：ImageToPixel.Art

網站鏈結：https://imagetopixel.art/



ImageToPixel.Art使用教學

1. 選擇語言

開啟ImageToPixel.Art網站後先從右上角「語言」切換為「繁體中文」。

開啟ImageToPixel.Art網站後先從右上角「語言」切換為「繁體中文」。（免費資源網絡社群）

2. 上傳圖片

從右上角上傳功能點選、選擇要編輯的圖片檔案，或是直接將圖片拖曳到網頁中，支援JPG、PNG和各種圖片格式。

從右上角上傳功能點選、選擇要編輯的圖片檔案，或是直接將圖片拖曳到網頁中，支援JPG、PNG和各種圖片格式。（免費網絡社群）

3. 套用風格

接著就可以從預設的復古風格、遊戲風格或濾鏡風格直接點選進行套用，點選後效果會即時呈現在右側預覽區。

接著就可以從預設的復古風格、遊戲風格或濾鏡風格直接點選進行套用，點選後效果會即時呈現在右側預覽區。（免費資源網絡社群）

4. 調整圖片參數

在編輯器上方還有基本、顏色和效果等細部設定項目，例如在基本功能下可以調整像素大小、像素寬高比、顏色數量、預設調色盤和預設色調、抖動、色調分離級別和Alpha閾值。

在編輯器上方還有基本、顏色和效果等細部設定項目，例如在基本功能下可以調整像素大小、像素寬高比、顏色數量、預設調色盤和預設色調、抖動、色調分離級別和Alpha閾值。（免費資源網絡社群）

切換到顏色功能還可以調整亮度、對比度、飽和度、色相偏移、色溫、最大亮度、最小亮度等。

切換到顏色功能還可以調整亮度、對比度、飽和度、色相偏移、色溫、最大亮度、最小亮度等。（免費資源網絡社群）

還有一個效果功能，可自訂掃描線強度、輪廓粗細、銳化、雜訊、色差、光暈、遮罩強度。

還有一個效果功能，可自訂掃描線強度、輪廓粗細、銳化、雜訊、色差、光暈、遮罩強度。（免費資源網絡社群）

5. 下載圖片

調整完成後點選右下角「下載」即可將圖片保存為PNG格式。

調整完成後點選右下角「下載」即可將圖片保存為PNG格式。（免費資源網絡社群）

值得一試的三個理由：

- 提供可愛且直觀的介面，支援繁體中文，無設計基礎也能輕鬆上手

- 內建紅白機、Game Boy、超級瑪利歐等復古與遊戲風格

- 提供即時效果預覽與細緻的圖片參數調整功能



延伸閱讀：免費無限制AI圖片生成器 4步驟輕鬆完成 不用註冊高效更可商用（點擊鏈結看全文）

+ 7

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】