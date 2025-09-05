iPhone 17系列銷量將超16？Pro主力地位仍穩 Air輕薄設計挑戰大
隨着蘋果秋季發佈會的日益臨近，iPhone 17系列的發佈成為全球科技愛好者矚目的焦點。
TrendForce集邦諮詢預測，iPhone 17系列有望在出貨量上超越iPhone 16系列，其中Pro版本將繼續擔當銷售主力。
iPhone 17系列被受期待：
在iPhone 16系列中，Pro和Pro Max銷量合計佔比達76.4%，其中iPhone 16 Pro Max以39.8%的銷量佔比成為最受歡迎機型。
該機構還表示，iPhone 17 Air標誌着蘋果正式開闢輕薄型旗艦機的新戰局，但由於壓縮電池容量及精簡相機規格，可能難以完全滿足偏好大電池與高畫質拍攝的消費需求。
因此TrendForce集邦諮詢認為，Air初期出貨佔比預計將與過往Plus系列相當，實際銷售表現仍待觀察。
從過往蘋果產品的銷售情況來看，類似定位模糊且配置有短板的機型，如iPhone mini系列和Plus系列，銷量均不理想。
在價格方面，預計iPhone 17系列整體預計較上一代漲價約50美元。其中，iPhone 17 Pro起價預計落在1199美元，iPhone 17 Pro Max起價約為1299美元，而iPhone 17基礎型號價格可能維持在799美元不變。
