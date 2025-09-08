iPhone 17系列4款新機規格流出｜在蘋果即將在9月10號凌晨（香港時間）揭曉全新iPhone 17智能手機系列之際，其詳細規格據稱已提前曝光。X爆料者@VadimYuryev公開了多張疑似韓國KT電信內部規格表的翻拍圖，完整揭露了iPhone 17系列四款機型的詳細配置，讓果粉們率先一睹新機的真面目。



iPhone 17系列發表日期為2025年9月10號凌晨（香港時間），雖然這次規格洩露尚未獲得蘋果官方確認，但從韓國KT電信內部資料的完整性來看，這些規格資訊具有相當高的可信度。

疑似韓國KT電信內部資料截圖（來源：X@VadimYuryev）

iPhone 17：入門標準版性能全面升級

根據流出的規格表顯示，iPhone 17標準版將提供128/256/512GB三種儲存容量選擇，顏色選項包括黑、白、紫、金、藍五種配色。螢幕尺寸維持在6.1吋，搭載4800萬畫素廣角鏡頭配1200萬畫素超廣角鏡頭的雙鏡頭系統，前置鏡頭升級至2400萬畫素。

效能方面，iPhone 17將搭載全新A19晶片配8GB記憶體，電池容量為3600mAh，重量控制在169.4公克，主打高密度電池技術與輕量化電池外殼設計。

iPhone 17規格詳細配置一覽

iPhone 17 Air：超薄設計成最大亮點

iPhone 17 Air作為全新產品線，採用6.6吋螢幕設計，同樣提供128/256/512GB儲存選項和五種顏色配色。相較於標準版，Air版本採用單顆4800萬畫素廣角鏡頭設計，前置鏡頭同為2400萬畫素。值得注意的是，iPhone 17 Air的電池容量降至2800mAh，雖然實現了iPhone系列史上最輕薄的機機身，但亦令人擔心其電池續航力不足。

iPhone 17 Air規格詳細配置一覽

iPhone 17 Pro系列：專業攝影再進化

iPhone 17 Pro在韓國地區限定128GB版本，其他市場則提供256/512GB/1TB選項。顏色方面推出白、綠、灰藍、橘四種專業配色，螢幕尺寸為6.3吋。攝影系統大幅升級，配備三顆4800萬畫素鏡頭（廣角、超廣角、望遠），前置鏡頭維持2400萬畫素。搭載A19 Pro晶片配12GB記憶體，電池容量3700mAh，並加入全新均熱板散熱系統。

iPhone 17 Pro規格詳細配置一覽

iPhone 17 Pro Max：頂級旗艦規格

iPhone 17 Pro Max作為系列旗艦，提供256/512GB/1TB三種容量，配色與Pro版本相同。螢幕升級至6.9吋，攝影規格與Pro版本一致，同樣搭載A19 Pro晶片配12GB記憶體。最大亮點是電池容量大幅提升至5000mAh，配合全新均熱板散熱系統，將為用戶帶來更持久的使用體驗和更穩定的效能表現。