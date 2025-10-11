手機無網通訊不是新技術　衛星與蜂窩網互補　成戶外探險救命符？

近兩年，隨著手機直連衛星技術日趨成熟，以及消費級衛星電話功能陸續商業化，手機通信終於不再侷限於蜂窩網絡，無網通信概念也愈發流行。



不過，除了衛星通信外，廠商亦在探索新的網絡通訊方式。例如去年10月，vivo發佈X200系列手機，首發「烽火台」公里級無網通訊技術，實現在無網無信號環境下，點對點、遠距離通訊，支援SOS文字廣播、一對一語音/文字對講、地圖位置顯示等功能，官方指對講距離可達2公里，廣播距離可達4公里。

小米15星辰無網通，沒有網路訊號也可以通話。（小米澎湃OS官微）

緊接其後，小米15系列推出「小米星辰無網通」，支援半徑3.5公里內完全無網雙向通話，亦支援mesh組網。而在其後的紅米K80系列中，K80 Pro更將無網通訊距離提升至6公里。事實上，除了vivo和小米外，OPPO亦曾展示過類似的無網通信技術，只是並未大規模應用在手機上。那麼，所謂的「無網通信」到底是什麼技術？與我們常用的蜂窩通訊、衛星通訊有哪些分別？又適用於哪些場景？今日就來探討一下。

不是「黑科技」，而是「老技術」

首先要明確一個核心認知：「公里級無網通訊」並非新技術，而是對現有短距離無線通訊技術的優化與組合。其核心邏輯是，不依賴任何外部網絡基礎設施（基站、Wi-Fi、衛星），讓手機之間直接通訊。

「公里級無網通訊」的核心邏輯是，不依賴任何外部網路基礎設施（基站、Wi-Fi、衛星），讓手機之間直接通訊。（中關村在線提供）

其技術基礎主要來自兩類成熟方案的結合：

1. 大家熟悉的藍牙技術。傳統藍牙覆蓋範圍僅約10米，而廠商透過Long Range技術，將信號傳輸距離拉長至數百米；

2. 物聯網領域常用的LoRa技術，這種低功耗、長距離的無線方案，在開闊環境下本身就能實現數公里傳輸，缺點是速率慢、僅支援小數據量。

「对讲机」功能提供无网环境下与附近设备短距离通信服务，支持与附近对讲机设备一对一语音/文字对讲、向附近对讲机设备发送SOS求救消息。（VIVO官網）

手機廠商所做的，就是將兩者的優勢結合：用藍牙負責設備間的快速連接與控制，用LoRa負責遠距離的數據傳輸（文字、語音），最終實現「公里級」的通訊效果。簡單來說，它就像把手機變成「對講機」，即使不插SIM卡、沒有網絡支援，只要兩台手機都支援該技術，就能在無網環境下點對點聊天、發定位。

不做替代，只做互補

那麼，有了這種無網通訊，還需要蜂窩網絡和衛星通訊嗎？答案是否定的。

先看其與蜂窩通訊的分別：我們日常使用的5G、4G屬於蜂窩通訊，它依賴基站傳輸信號，手機透過基站接入網絡，可支援高速數據傳輸（如刷影片、下載檔案），還能同時容納成千上萬台設備聯網。而無網通訊完全不需基站，靠手機直接互聯，但缺點也很明顯：覆蓋範圍僅幾公里、速率慢，同時連接的設備數量亦有限。

無網通訊完全不用基站，靠手機直接互聯，但缺點很明顯：覆蓋範圍僅幾公里，速率慢，同時連接的設備數量也有限。（中關村在線提供）

再看其與衛星通訊的分別：衛星通訊的優勢是「覆蓋廣」，透過天上的衛星，能將信號傳送到偏遠山區、海洋等沒有基站的地方，但仍需依賴衛星終端；同時，衛星通信受環境影響大，且成本高，衛星通話、發資訊通常按條收費。無網通訊不需對準衛星，成本幾乎為零，但覆蓋範圍遠不及衛星，且中間不能有太厚的障礙物。

總結來說，蜂窩通訊是「日常主力」，衛星通訊是「極端環境備用」，無網通訊則是「應急補充」，負責在無網但有其他支援設備的場景下臨時通訊。三者各有側重，沒有誰能替代誰。

蜂窩通訊是「日常主力」，衛星通訊是「極端環境備用」，無網通訊則是「應急補充」，負責在無網但有其他支援設備的場景下臨時通訊（pexels）

最後

整體而言，手機廠商推出無網通訊功能，本質是為用戶增加一種「無網環境下的應急選擇」，與衛星通信一樣，平時用不上，但關鍵時刻能救命。

未來，這項技術要普及，還需解決兩個核心問題：一是行業統一標準，讓不同品牌的手機能互聯互通；二是進一步優化技術，例如提升複雜環境下的信號穩定性、增加更多功能。

對普通用戶來說，若你經常參加戶外探險，或生活在自然災害多發地區，那麼支援無網通訊的手機會是不錯的選擇；但如果只是日常在城市中使用，這項功能基本派不上用場。

延伸閲讀：最新旗艦手機要來了 三星、小米、vivo、OPPO哪款最值得期待？（點擊連結看全文）

+ 8

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】