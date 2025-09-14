寧德時代鈉新電池成全球首款通過新國標　安全性超越鋰電防自燃

據寧德時代官方介紹，近日寧德時代鈉新電池通過了GB 38031-2025《電動汽車用動力蓄電池安全要求》（以下簡稱「新國標」）認證，成為全球首款通過新國標認證的鈉離子電池。



新國標將於2026年7月1日正式實施，旨在從源頭杜絕電動汽車自燃風險，在熱擴散、底部撞擊、快充循環等多個維度，對電池的安全性提出了嚴格要求。

中汽研檢測報告顯示鈉離子電池符合新國標標準（快科技）

在由中汽中心新能源檢測中心執行的第三方權威測試中，寧德時代鈉新電池在電芯與電池包層級均表現出優異的安全性能，順利通過各項試驗。

鈉新電池不僅有效降低了對鋰資源的依賴，構建了更安全、更低碳的新型電池產業生態，還解決了北方地區的低溫痛點，推動新能源汽車在北方及其他高緯度地區的普及。

此次通過新國標認證，是鈉離子電池走向大規模應用、走進千家萬戶的重要里程碑。

據悉，寧德時代鈉離子動力電池在今年4月21日的發佈會上正式公佈，當時官方稱將於12月正式量產，可應用於混動和純電車型。

寧德時代鈉離子電池擁有175Wh/kg的行業最高能量密度，混動純電續航超200公里，純電續航超500公里，支援5C超快充，擁有10000次的循環壽命。

鈉離子安全性遠超鋰電池，其經過了嚴苛的測試，包括多面擠壓、針刺貫穿、電鑽穿透、電池鋸斷，均做到不起火、不爆炸。

最關鍵的是無懼低溫，實測-30攝氏度環境中，從30%充電至80%僅需30分鐘，可用電量93%，10%SOC虧電狀態下可維持120km/h高速行駛。

甚至在-40攝氏度極寒環境下，充電和放電能力依然非常優秀，10%SOC都能繼續維持120km/h高速行駛，絕對強悍。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】