iPhone 17官方選購指南｜Apple新片分析四機性能一般用家應揀邊部

iPhone 17選購指南｜早前Apple正式公布iPhone 17系列以及全新的iPhone Air，四款新機都有著不同的特色及賣點，包括iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max，面對眼花繚亂的選擇時，又該如何作出明智的決定呢？Apple官方就出了一條長片詳盡講解！



產品購買傳送門：iPhone 17｜Airpod｜Apple Watch

1. 為專業創作者與極致效能追求者而設

iPhone 17 Pro／17 Pro Max

對於追求巔峰效能與專業級攝影體驗的用家而言，iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max無疑是首選。這兩款機型被譽為迄今為止最強悍的iPhone，其核心搭載了強勁的A19 Pro晶片，配合高效的散熱系統，足以應對各種高負荷的運算需求，無論是剪輯4K影片，還是運行大型應用程式，均能游刃有餘。而其全新三鏡頭系統，由三顆4800萬畫素的融合式後置鏡頭構成，為專業攝影師及影像創作者提供了無可比擬的創作工具。尤其是iPhone 17 Pro Max，憑藉其最佳的電池續航力，能全天候持續高效地工作與娛樂。其鈦金屬設計更兼顧了輕量化與堅固性，彰顯了尊貴不凡的格調。

2. 時尚美學與輕薄主義的完美融合

iPhone Air

如果是一位將設計美學與便攜性視為首要考量的用家，那麼iPhone Air這款機型將會深深吸引。以其5.6mm的超薄機身，這款iPhone Air樹立了纖薄設計的新標準，不僅觸感優雅，更極大提升了攜帶的便利性。儘管身形輕巧，其內在卻蘊含著強大的力量，同樣搭載了A19 Pro晶片，確保了流暢高效的運作體驗。機身採用的鈦金屬材質與前後兩面均配備的Ceramic Shield 2，則為其提供了卓越的耐用性，使其在輕薄之餘，亦能經得起日常使用的考驗。不過Air只可使用eSim，如果必需使用實體sim的用家，就暫時不考慮它了。

3. 實用主義與性價比的理想選擇

iPhone 17

如果想尋求一款「全方位出色手機」的普通用家來說，iPhone 17提供了一個極具吸引力的選擇。它集結了多項實用功能，性能表現足以滿足絕大多數用家的日常所需。其6.3吋的顯示器搭載了ProMotion技術，最高可達120Hz的刷新率，帶來順滑無比的視覺體驗。4800萬畫素的雙融合式相機系統，能夠輕鬆捕捉生活中的精彩瞬間，畫質細膩且色彩真實。配合其全天候的電池續航力，iPhone 17成為一款真正意義上隨時待命、值得信賴的夥伴。這款機型在多個維度上均做出了卓越的平衡，既繼承了iPhone系列的優良血統，又提供了極高的實用性與性價比，是大眾的理想之選。