大學生買手提電腦並非最佳？桌上電腦才是王道　這3大優勢難取代

在很多人的印象中，手提電腦似乎是大學生的最佳選擇，但事實真的如此嗎？



近些年，Gaming Laptop的性能與能耗比逐年增強，甚至能在一定性能下做到比較輕的程度。儘管如此，桌上電腦在大學生活中仍然有着不可替代的優勢。

1. 性能優勢

相同顯卡型號下，桌上電腦的性能發揮遠比手提電腦更出色，這也是無容置疑的共識。核心在於，桌上電腦能夠「為所欲為」地滿血釋放。

雖然不少Gaming Laptop也有着不俗的性能表現，但只要運行負載較大的軟件或遊戲，就容易導致風扇滿載。要知道，宿舍環境下，這很容易引起公憤。

桌上電腦得益於相對更大的體積，空氣流通率更好，顯卡風扇無需滿載就能輕鬆壓制大型應用。

2. 放鬆休閒無限制

大學生的休閒娛樂生活，除了社團活動與學生團建外，自然也是少不了遊戲的體驗與遊戲中聊天。

桌上電腦所配備的顯示器尺寸，通常都要大於手提電腦自帶的屏幕，更寬廣的視野也讓遊戲體驗更加舒適。

不僅僅是在遊戲的方面，看電影時，更大屏幕能夠支持你躺着看；瀏覽頁面時，也無需高頻使用滾輪；多任務時，還可輕鬆多任務開局，通過分屏來一舉多得。

3. 小成本辦大事

結合目前主流手提電腦的存儲容量普遍為1TB來看，大概率不能滿足大學3-4年的生活。這不僅僅是微信長期積累的各種文件，還包含了遊戲、軟件、作業、音樂甚至是電影等等。

手提電腦私自拆機更換硬盤就就喪失了質保權益，找官方更換的話，費用有太高。所以最後就只能將就使用了，帶來的結果就是越來越卡，畢竟精準的清理垃圾文件及軟件，對不少新大學生來說，是個難度不小的技術活。

從桌上電腦的角度來看，不單單是更換或升級硬盤更方便和划算，而是所有的硬件都能夠根據大學多年的需求變化而變化。一些設計類、計算機類、建築工程類等需要用到計算機專業軟件的同學，更適合桌上電腦。

在這個AI快速發展的時代，更新的軟件版本帶來更實用的功能和底層操作邏輯的改變。軟件版本之間的差距過大，很有可能形成一種新版本能實現，而老版本不能實現的情況。

桌上電腦的靈活點在於，不論是顯示卡、CPU、硬碟、記憶體或是其他硬件，都能單獨或部分地按需更換，充分貫徹把錢花在了刀刃上。

手提電腦的核心優勢在於 「移動性」 ，而這恰恰是大學生在宿舍這個固定、長期的根據地中最不稀缺的資源。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】