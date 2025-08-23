Windows觸控板嚴重被低估　一文學會隱藏手勢　工作效率翻倍

相信絕大多數Windows筆記本的用戶，應該不會怎麼使用觸控板，而蘋果筆記本用戶對於觸控板的接受度就很高。原因很簡單，Windows筆記本的觸控板太難用了。



這裏的難用包含兩個層面，一方面是觸控板本身硬件的體驗不好，另一方面是Windows系統對於觸控板的軟件優化不到位。其實，如果你是近幾年入手的筆記本，那麼觸控板本身的硬件素質已經不錯了，雖然與蘋果筆記本還有明顯差距，但沒有大家想象的那麼難用。而且Windows 11系統對於觸控板的手勢操作也有優化，下面我們看一下，Windows 11的幾個好用的觸控板手勢操作。

你有善用手提電腦的觸控板功能嗎？（中關村在線提供）

一、雙指

首先看一下雙指。雙指的操作非常簡單，兩根手指在觸控板上上下左右滑動，頁面也會根據滑動的方向滾動，最常用的場景就是瀏覽網頁、文檔等。它的上下滑動功能可以代替鼠標的滾輪。實際滑動操作很絲滑，體驗不錯。

雙指左右滑動比較適合的場景是瀏覽左右內容超過顯示畫面的場景，比如放大圖片、網頁等場景下。不過在專業軟件中，比如PS，左右滑動的方向可能和在瀏覽器中不一樣，這一點的優化工作還是需要再加把勁。

除了上線左右雙指滑動外，還支持雙指捏合，在放大圖片、網頁的時候很好用。操作很簡單，就是兩根手指在觸控板上捏合，與智能手機的放大、縮小操作是一樣的。

二、三指

相比雙指，三指的操作就比較多了，同樣是三指上下左右，此外還有三指點擊。

三指向上滑動對應的是打開多任務窗口，對應快捷鍵Windows + TAB，滑動之後可以看到所有已經打開的軟件窗口。三指下滑則是最小化所有窗口，直接顯示桌面。而當界面處於多任務窗口的時候，三指下滑會回到三指上劃前的狀態。反之也是如此。

三指左右滑動對應的是切換前台顯示的應用程序窗口，對應ALT + TAB，操作稍微需要注意一下，那就是左右滑動的時候，切換程序的界面會根據左右滑動方向在多個窗口上切換，等到目標應用窗口高亮的時候，從觸控板上拿開，就自動切換至對應軟件了。

三指點擊對應的是搜索功能，這一點就沒啥好說的了。此外，用戶也可以在設置中對三指滑動和三指點擊的功能進行切換。

三、四指

四指的上下滑動對應的功能與三指的上下滑動是一致的，這裏就不多贅述了。

四指左右滑動對應的功能是虛擬桌面的切換，這對於經常使用虛擬桌面的朋友來說還是很方便的。切換過程也是比較絲滑流暢的，體驗也不錯。

四指點擊對應的功能是打開通知中心，不過從大多數用戶的使用習慣來看，通知中心的實用性並不是很高。好在無論是四指滑動還是四指點擊，都能夠在設置中進行更換，可以切換成更實用的功能。

另外，無論是三指還是四指手勢，都支持切換為自定義快捷方式，只不過這裏的快捷方式並不是應用程序的快捷方式，而是快捷鍵。對於有快捷鍵需求的朋友來說，可能會有所幫助。

以上就是Windows筆記本的觸控板手勢的常用功能，如果你以前沒有注意的話，那麼可以好好研究一下，或者它能夠讓你更好的操作筆記本，在一些情況下擺脫鼠標，提升使用體驗。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】