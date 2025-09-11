iPhone 17首配方形前置鏡頭！1800萬像素拍風景自拍毋須橫置手機

iPhone 17採用了新的 Center Stage前置攝像頭（1800 萬像素），首次採用了方形傳感器。



iPhone 17的前置攝像頭擁有最寬的視野，其傳感器 「幾乎是我們之前前置攝像頭的兩倍大」，且為方形設計。這一創新設計帶來了諸多優勢，例如提供了四種不同的構圖尺寸，用戶無需旋轉手機即可拍攝風景自拍照。

這意味着，在拍攝橫向畫面時，用戶不再需要將手機橫置，就能輕鬆獲得理想的構圖，極大地提升了拍攝的便捷性。

除了獨特的方形傳感器，iPhone 17的影像系統還有諸多亮點。它配備了4800萬像素雙融合相機系統，用戶可選擇使用4800萬像素或2400萬像素日常模式。2倍光學遠攝可提供52毫米焦距，將超廣角和主攝像頭合二為一，焦距分別為13毫米和26毫米，能夠滿足用戶在不同場景下的多樣化拍攝需求。

此外，iPhone 17配備了史上最強的1800萬像素前置攝像頭，不僅支持人物居中功能，還會利用AI自動拓寬取景，提供多種更好的構圖選擇。這一系列升級，讓用戶無論是拍攝風景、人物，還是進行自拍，都能獲得更加出色的拍攝體驗。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】