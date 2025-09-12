iPhone 17／Pro Max／Air 首日搶機攻略＋直購連結｜預早填定資料

撰文：林勇
出版：更新：

iPhone 17／Pro Max／Air 9.12 首日搶機攻略＋直購連結｜iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 ProMax以及iPhone Air將於開賣（9月12日）。首日開賣必定不少人都會爭先搶購，想快人一步買到iPhone 17／iPhone Air？即睇搶機必學招式！

iPhone 17 發售日期、時間

iPhone 17、iPhone 17 Pro系列以及iPhone AIr都會在9月12日香港時間晚上8時起接受預訂，9月19日起正式取貨，可以選擇到店自取或送貨。就有機會可以9月19日首日取機！如果想要搶先在19日就玩新機，記得做以下步驟，讓自己可以快人一步搶機！

iPhone 17系列直購網頁連結：iPhone 17AirpodApple Watch

第1招：用Apple Store Apps

iPhone／iPad用家可以安裝Apple Store Apps，預早登入自己的Apple ID，於9月12日晚8時搶購iPhone 17時比用網站購買更方便更有優勢。

用Apple Store Apps (Apple)
第2招：店內取貨

想要更快得到現貨，可以選擇到店內取貨，可以在開賣日直接衝到門市自取，不用「等運到」。

第3招：預先BookMark資料免再填

使用Apple Store Apps可以預先選擇型號、顏色及容量，再按右上角的Bookmark就可以儲存資料，即使離開App後，之後再登陸時都會紀錄低選項，開賣時再登入可以省卻這幾個步驟。

第4招：預先選擇購買2部手機

如果想買多過一部手機，其實不需要重複輸入資料、購買兩次，而是可以直接預先選擇要2部手機。

Apple Store App購買步驟

Apple Store 網頁購買步驟

+2
