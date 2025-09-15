iPhone 17 Pro鈦換鋁是開倒車？蘋果回應：鋁合金有兩大獨特優點
撰文：中關村在線
近日蘋果營銷主管和硬件工程主管接受媒體採訪時，回應了iPhone 17 Pro系列材質從鈦換成鋁一事，在他們看來不存在開倒車一說。
在談到從鈦金屬到鋁金屬的轉變，硬件工程主管John Ternus表示鋁金屬有「兩個不可否認的優勢」，具體來說如下：
1. 蘋果使用了一種定製的鋁合金，其導熱性是鈦金屬的20倍，因此散熱效果更佳；
2. 鋁金屬也比鈦金屬輕，意味着電池可具備更大重量。
在介紹宇宙橙色iPhone 17 Pro系列時，Ternus表示：「錦上添花的是，採用鋁合金讓我們可以對其進行陽極氧化處理」。
而庫克（Tim Cook）本人之前也曾表態，自己最愛的就是橙色版本的iPhone 17 Pro。
值得一提的是，iPhone Air手機保留了前兩代iPhone Pro系列「同款」鈦金屬邊框。
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】