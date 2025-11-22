電腦主機板藏神秘方孔？比3.5mm音質更好卻沒人用　更敗給HDMI

對於台式機用戶來說，應該都清楚耳機/音箱，應該插在主板後部的I/O面板的3.5mm音頻接口，但很多主板的音頻接口區域，還配備了一個方形接口，很多人就不知道它的作用了，即使專業DIY用戶相信也沒幾個人用過，它就是SPDIF光纖輸出。



SPDIF（Sony/Philips Digital Interface Format，索尼 / 飛利浦數字接口格式）是一種用於傳輸數字音頻信號的接口標準，由索尼和飛利浦聯合制定，旨在實現不同音頻設備之間的數字音頻數據傳輸。

我們知道，3.5mm接口插上耳機/音箱就會直接發出聲音，這是因為它輸出的是模擬信號。而SPDIF傳輸的是未經轉換的數字音頻信號，減少了數模轉換過程中的信號損失，理論上能保留更純淨的音質。

SPDIF有兩種接口形式，一種是同軸（Coaxial），通過RCA接口（同軸線纜）傳輸，這種接口在早年的主板上經常會見到，外觀類似普通音頻蓮花頭。另一種就是光纖（Optical），也就是開頭我們提到那個方形的接口，基本中高端主板都有配備。它通過光纖線纜傳輸，利用光信號傳遞數據，抗電磁干擾能力更強，適合長距離傳輸。

和3.5mm接口相比，SPDIF可以傳輸諸多的無損音頻，例如Dolby Digital、DTS等音頻格式能輸出5.1、7.1聲道的環繞音頻，因此經常用於連接AV功放、家庭影院系統。而對於音質要求苛刻的音樂愛好者，也可通過它來輸出PCM格式到專用的功放。因此除了台式機主板，藍光播放器、XBOX/PS遊戲主機、專業聲卡、電視盒子甚至部分電視機也都配備。

仔細看光纖音頻接口還有個可以活動的保護門，翻開就能看到裏面發紅光，這是因為主板是輸出端，將加載了數字音頻信號的光線，通過光纖線傳輸到接收設備，因此接收設備的光纖接口就是不發光的。當然了，使用這個接口自然要購買光纖音頻線，價格不貴但比較嬌貴，因為裏面是玻璃纖維材質，因此不能彎折，還要注意保持兩端的清潔，否則會影響信號收發的質量。

那麼，既然這個接口如此好用，為何大家基本都不用？一方面是台式機的自身屬性定位，並非移動使用場景，把它從書房搬到客廳接功放，是不是想想都覺得累？另一方面就是這個接口太小眾，除了音頻發燒友基本沒人用。

除此之外，SPDIF對高規格格式，和高採樣率的音頻的支持已經有了瓶頸，加上數字音頻還支持與視頻信號從DP和HDMI一同輸出，這種真正的一線通功能用起來更方便，因此SPDIF也就變得更加冷門了。

