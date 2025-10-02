手機整晚充電竟會釀成大禍？蘋果警告睡覺時應避開這些致命壞習慣

不少人習慣在睡覺時將手機充電，但蘋果公司最近示警，充電時應該放在「通風良好」的地方，避免身體長時間接觸充電線和轉接頭，以及遠離熱源。



蘋果公司雖未要求使用者不要讓手機整晚都充電，不過該公司在其官方網站的「iPhone的重要安全資訊」中警告喜好睡覺時充電的人，如果iPhone在充電時被遮蓋而無法通風，可能會導致損壞。

同時，也應避免長時間接觸充電線和轉接頭，可能損壞充電線，甚至導致不適或受傷。此外，蘋果公司特別提醒使用者不要坐在或躺在充電線或轉接頭上，並強調不要讓羽絨被或枕頭覆蓋手機。

有美國消防救援隊的消防員在TikTok上解釋「過夜充電的危險性」，並指出如果充電線開始燃燒，睡覺時人們通常無法察覺到氣味，也無法因此被火勢吵醒。他們還提醒人們，一旦發生火災就會引發有害氣體，僅需呼吸三次，就能使人昏迷。

消防員進一步指出，許多人使用廉價或有缺陷的手機充電線，甚至原廠充電線也可能引發火災。因此，他們建議用戶在清醒時為手機充電，以確保安全。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：常在睡覺時充手機？蘋果示警應注意「這情況」 消防員解釋這樣「超NG」】