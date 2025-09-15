iPhone 17全系包裝盒亮相　無塑封充電頭維持環保　潛在問題顯現

雖然iPhone 17這周五才正式開售，但是很多渠道商、經銷商已經陸續收到貨了，比如美國電信運營商T-Mobile總裁Jon Freier。



他本人在X平台發文曬出了iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro系列的包裝盒。

該帖子的截圖（X@JonFreier）

從圖片來看，iPhone 17系列包裝盒與老款沒有什麼區別，只是包裝盒上對應的外觀和配色更換。

不過為了突出iPhone Air的輕薄屬性，其包裝盒上的外觀圖換成了側視圖，直接展示厚度，其他整體則保持不變。

新款包裝依然延續了環保定位，無塑封、無充電頭，所以包裝盒非常輕薄。

據悉，蘋果從iPhone 12系列開始取消附贈充電頭，並延續至今，聲稱是為了環保。

從iPhone 13系列開始，蘋果連包裝上的塑封膜都直接取消，也是以環保為名，號稱一年能減少使用塑料600噸。

需要注意的是，也因為這個設計，以往不少用戶的新機因為跌落、丟進垃圾桶等意外情況，導致新機包裝直接髒污，甚至影響到內部。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】