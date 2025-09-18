iPhone Air上手實試｜單鏡拍攝有驚喜！極致輕薄設計與妥協權衡

iPhone Air上手實試｜繼 iPhone 17 Pro Max 登場後，記者於上海的試玩會場中，還試玩了全新的 iPhone Air。當工作人員將這款裝置遞到我手上時，那種近乎不真實的輕薄感，瞬間顛覆了對 iPhone 乃至整個智能手機形態的既有認知。



iPhone Air上手實試，手感非常出色

設計的巔峰！輕如無物薄如蟬翼的未來感

iPhone Air 的機身厚度達到了前所未有的纖薄，只有5.8mm甚至超越了經典的 iPhone 6，成為史上最薄的 iPhone。拿在手中，其重量之輕，會讓人下意識地懷疑這是否只是一台模型機。這種極致的輕薄感，賦予了它絕佳的握持體驗，即使長時間單手操作也毫不費力，幾乎感覺不到任何負擔。

只有5.8mm厚的機身，明顯比上代Pro Max薄不少

為了實現如此驚人的形態，今次Apple在物料與結構上進行了徹底的革新。機身邊框採用了堅固而輕巧的五級鈦金屬，確保了纖薄機身的結構強度。機身的內部結構經過完全重新設計，甚至連小小的 USB-C 連接埠都採用了創新的鈦金屬部件，以在極限空間內實現功能。機身正反面均覆蓋了全新Ceramic Shield 2，其抗刮和抗彎折能力都得到了進一步加強，打消了外界對於其耐用性的疑慮。從外觀上看，iPhone Air 是一件無可挑剔的藝術品，它將簡約美學推向了新的高度。

性能幾乎與iPhone 17 Pro Max睇齊，不過續航力仍有待觀察。

單鏡頭的取捨 4800 萬像素的日常紀錄者

然而，極致的設計必然伴隨著功能上的取捨，這一點在 iPhone Air 的相機系統上體現得最為明顯。為了維持機身的絕對纖薄，在這款裝置上僅配備了一顆 4800 萬像素的主鏡頭，捨棄了在 Pro 系列上常見的超廣角和長焦鏡頭。

在現場拍攝測試中，這顆主鏡頭的表現符合蘋果一貫的高水準。得益於 4800 萬像素的高解析力，日間拍攝的相片細節豐富，色彩自然。對於日常的社交媒體分享、生活紀錄等絕大多數場景，它的成像質素是完全足夠甚至綽綽有餘的。然而，對於攝影愛好者而言，缺少了超廣角鏡頭的廣闊視野和長焦鏡頭的構圖彈性，無疑是一個巨大的遺憾。幸而全新的運算系統加持下，就算只得一支鏡頭下，仍然可以拍攝出自然散景的人像相片，總算是美中不足的一點安慰。

四款不同顏色的iPhone Air，不知大家又對那一款顏色感興趣？

A19 Pro 核心與續航力的未知數

在核心性能上，iPhone Air 令人意外地沒有妥協。它與 iPhone 17 Pro 系列看齊，同樣搭載了強勁的 A19 Pro 晶片（雖然減少了一顆核心），確保了其擁有頂級的流暢操作體驗與應用程式處理能力。此外，新機還配備了蘋果自家設計的全新modem，在網絡連接的穩定性和速度上會有更佳表現。

不過，極致纖薄的機身也引發了不少人對其電池續航力的最大疑問。受限於物理空間，其電池容量必然會有所縮減。在試玩會現場，仍未對此進行有效測試。官方對其續航力的描述也相對保守，僅表示「足夠滿足一天所需」，並同步推出了一款專為 iPhone Air 設計的 MagSafe 外接電池。這似乎暗示著，對於重度使用者而言，額外的電量補充或許將成為日常。

亮面拋光的機邊雖然顯得高貴，但同時亦易黏指紋。

而且iPhone Air只對應雙eSIM而完全刪去了實體sim卡槽，雖然大部份電訊商都推出「免費」更換eSIM，但因為中國國內eSim的制式跟香港不一樣，因此如果時常返中國大陸而在大陸出了電話卡的用家，iPhone Air卻得物無所用，無疑對這些用家仍有點障礙。

iPhone Air的零件幾乎整合在鏡頭位置，較為突出都難以避免。

總括而言，iPhone Air 是一款定位極其鮮明的產品。不單展示其頂尖工業設計能力，其輕薄手感足以讓任何親手觸摸過的人為之驚嘆。然而，選擇它的同時，也必須接受它在攝影功能和潛在續航力上的妥協。它並非適合所有人，但對於那些將手機視為時尚配飾，追求極致便攜與設計感的消費者來說，iPhone Air 無疑不錯的選擇。