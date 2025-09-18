iPhone 17 Pro Max上手實試｜手感攝影全面革新！A19 Pro性能初探

iPhone 17 Pro Max上手實試｜Apple iPhone 17系列正式推出，記者就在新機正式推出前，受Apple邀請前往上海親身參與專為媒體而設的 iPhone 17 系列產品試玩會。除了擁有多項突破的iPhone Air外，會場另一主角當然就是年度旗艦——iPhone 17 Pro及Pro Max。經過上手體驗，這款新機在設計觸感與攝影能力上帶來的革新，留下了極其深刻的印象。



全新的橙色及深藍色的iPhone 17 Pro Max 實物比相片更吸引

告別鈦金屬鋁合金機身的溫潤回歸

當親手拿起 iPhone 17 Pro Max 的一刻，最直接的感受來自於材質的轉變。今代毅然放棄了前幾代採用的鈦金屬邊框，回歸到更為經典的鋁合金設計。這並非簡單的物料回溯，而是一種經過深思熟慮的體驗優化。相比鈦金屬的冷冽與剛硬，鋁合金機身帶來的是一種更溫潤、更貼合掌心的觸感。機身邊緣的弧度打磨得恰到好處，即使 Pro Max 的尺寸依然龐大，長時間握持的舒適度卻有著顯著提升，過去那種輕微的「割手感」已不復存在。

iPhone 17 Pro Max上手實試

設計上另一大膽的改變，是背部相機模組的處理方式。沿用多年的方型相機島設計被夷平，取而代之的是一片被官方稱為「高原式（plateau）」的微凸起區域，三顆鏡頭平整地鑲嵌其中。這個極簡化的設計初看之下需要時間適應，甚至帶點爭議性，但它確實解決了手機平放桌面時不再搖晃的困擾。現場展示的宇宙橙與深藍色，在燈光下呈現出細膩的啞光質感，配合全新的雙色背板設計，視覺上極具未來感。唯一稍感可惜的，是經典的黑色或太空灰選項在 Pro 系列中暫時缺席。不過記者就對全新的橙色及深藍色印像深刻，實物拎上手比官方圖片更美。

三鏡4800 萬像素：長焦攝影「光學品質」新境界

在現場設置的拍攝體驗區，iPhone 17 Pro Max 的影像系統展現了其作為「Pro」級別的真正實力。今年最大的升級，在於後置三顆鏡頭——主鏡頭、超廣角及長焦——全面躍升至 4800 萬像素。這意味著無論在哪個焦段拍攝，都能獲得驚人的細節解析力。

全新3鏡系統，無論超廣角至遠攝效果都令人滿意

焦點所在，是那顆全新的 4800 萬像素「融合長焦鏡頭」。透過感光元件裁切與像素融合技術，實現了 4 倍與 8 倍的「光學品質」變焦。在現場試拍遠處的景物細節，即使拉到 8 倍變焦，畫面依然保持著令人讚嘆的清晰度和純淨度，幾乎感受不到傳統數碼變焦帶來的畫質耗損。色彩還原一如既往地真實而討好，在複雜光線下的處理亦顯得遊刃有餘。

自拍鏡頭大革新：1800 萬像素中央舞台體驗

前置鏡頭的革新同樣令人驚喜。iPhone 17 Pro Max 換上了一顆全新的 1800 萬像素「center stage人像居中」的自拍鏡頭，並採用了獨特的方形感光元件。在自拍測試中，最直觀的感受是畫質的細膩度大幅提升，臉部細節與背景層次都更為分明。更大的感光面積也意味著在室內等稍暗環境下，能捕捉更多光線，減少噪點。全新的方形感光元件據稱能提供更大的取景靈活性，無論是直向或橫向拍攝，都能有效利用像素。而且對於喜歡自拍的用家而言，直手拍攝時都可以拍攝「橫倒」影片，的確方便不少。

機邊稍為圓角，造工非常出色，完全不會割手

A19 Pro 與續航力：性能巨獸的紙上承諾

由於現場體驗時間所限，暫時無法對 iPhone 17 Pro Max 的極限性能和電池續航力進行深入測試（期待我們接下來的詳盡評測）。然而，根據官方公布的資料，其內在實力不容小覷。搭載了最新的 A19 Pro 晶片，並配備了高達 12GB 的記憶體。蘋果特別強調，A19 Pro 在 GPU 圖像處理能力上有著飛躍式的增長，配合全新Vapor Chamber散熱架構，旨在提供更持久的峰值性能，這對重度手遊玩家和專業影片創作者來說是個極好的消息。

性能上比上代提升不少，不過有待記者之後更詳細的實測。

續航力方面，官方表示有著「卓越」的表現，結合能效比更高的 A19 Pro 晶片，相信 iPhone 17 Pro Max 的續航力將會再次刷新紀錄，但這一切仍有待未來更詳盡的長期評測來驗證。

總結而言，這次在初步上手，iPhone 17 Pro Max 給記者的印象是，它是一款更專注於核心用家體驗的功能的傑作。它或許在設計上作出了大膽甚至引發爭議的改變，但在使用者最常接觸的手感、攝影這兩大環節，它交出了極具說服力的答卷。