iPhone 17 Pro耐用性引質疑？為散熱回歸鋁合金　導致機身易磨損

重新換回鋁合金機身的iPhone 17 Pro，可能是近年來最嬌氣的iPhone。



iPhone 17系列剛上市，其耐用性就引發了廣泛質疑。上海和香港Apple Store零售店的展示機僅幾個小時後就出現了明顯的磨損和劃痕，深墨藍色（Pro）、太空黑（Air）等深色機型尤甚。

名記的馬克·古爾曼（Mark Gurman）證實了這一問題，在上海、香港甚至倫敦的展示機上都發現了瑕疵。法國蘋果博客Consomac在前往蘋果商店查看時也報告了同樣的問題。

蘋果尚未就此事公開發表評論。

+ 6

值得一提的事，近日一位博主發視頻表示，iPhone 17系列演示機之所以有劃痕，是因為有人拿手機後蓋在金屬板上不停地蹭來蹭去導致。

在門店現場，該博主還用iPhone 17 Pro演示機去蹭金屬板，果然留下了劃痕，這條視頻發佈之後引發爭議。

評論區有網友表示：

「別人可能不是故意的，但你肯定是故意的」

「好有素質的博主」

「明知不可為而為之」



今年的iPhone 17 Pro系列全部採用鋁合金一體化機身，其中框和背部的相機凸台為一體成型，相機凸台下方嵌入了一塊超瓷晶玻璃背板，用來支持MagSafe充電。

那為什麼蘋果要放棄了鈦合金材質，轉而「開倒車」回歸鋁合金呢。

之前，古爾曼撰文稱，蘋果之所以作出這一決定，自然有其核心原因。簡單來說，鋁合金主要有兩個關鍵優勢——輕和散熱。

「2023年iPhone 15 Pro改用鈦金屬框架後，iPhone 17 Pro將回歸鋁製框架。鋁製框架更輕，散熱效率更高，對於習慣使用15 Pro或16 Pro的用戶來說，這將是一個不錯的改變。」



與不鏽鋼和鈦相比，鋁具有最佳的導熱性，在一些特定情況下，鋁的導熱性比鈦高出33倍。所以，為什麼蘋果要用鋁代替鈦，答案就不言而喻了——更輕，更利於散熱，而且它的製造成本要低得多。

延伸閲讀：iPhone Air不止薄！單鏡頭首現完整人像模式 花鳥風景都能拍（點擊連接看全文）

+ 17

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】