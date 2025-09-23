iPhone 17 Pro是版本最佳？外觀、散熱、鏡頭升級　拍攝效能超強

作為蘋果手機「大佬」，歷代iPhone 17 Pro系列都配備了蘋果最新的手機技術，歷年的Pro版本也常常被定義為「系列最值得買」的一款。



然而，今年iPhone 17標準版的升級實在太亮眼，iPhone 17 Pro還能吸引那麼多用戶購買嗎？一起來看一看吧。

iPhone 17 Pro還會是「系列最值得買」的一款嗎？（Apple）

先看下新機價格，iPhone 17 Pro港版售價如下：

256GB 售價9399元

512GB 售價11099元

1TB 售價12799元



1. 外觀設計：不玩「虛」的，猛堆散熱

iPhone 17 Pro與上代差別最大的就是外觀設計，可以看到這代手機機身框架回歸鋁合金，再搭配上機身內部的VC均熱板，散熱效果會有不小提升。機身四角也做了圓滑處理，雖然整機厚了0.5mm，重量也達到204g，但單手握持還是比較舒適。

iPhone 17 Pro背部設計更是直接顛覆傳統，相機模塊變為橫跨機身大部分寬度的矩形長條，內部鏡頭呈三角排列，閃光燈和激光雷達移至右側，辨識度極高。

與此同時，機身後蓋也用上了超瓷晶面板，抗刮劃能力大幅提升。再加上整機支援IP68防塵防水，屏幕也採用了第二代超瓷晶面板，耐用性max。

配色方面，iPhone 17 Pro的主打配色為宇宙橙色，這個版本後攝模塊與超瓷晶面板的色差比較明顯，初看可能不太順眼；深墨藍色和銀色整體觀感更一致，至於好不好看還是見仁見智，各位也可以在評論區聊聊自己的看法。

翻到正面，iPhone 17 Pro正面是塊6.3英寸的超視網膜XDR顯示屏，支援120Hz ProMotion自適應刷新率，局部峰值亮度3000nit，再搭配抗反光塗層，戶外觀感更好。

2. 硬體性能：快充續航有升級，性能依舊勁

性能方面，iPhone 17 Pro配備全新A19 Pro，搭配上VC均熱板+鋁合金機身的散熱組合，CPU、GPU的持續性能最高可提升40%之多，我們也會很快帶來iPhone 17 Pro運行主流遊戲的幀率表現，有手遊需求的果粉們可以期待一下。

iPhone 17 Pro機身增厚的原因之一就是電池容量獲得提升，官方表示視頻播放時長從27小時提升至31小時，有線快充速度也提升至40W，不過想要跑滿速必須用PD 3.2 SPR AVS協議的充電頭，實測PD插頭的速度也差不了太多，20%以下都能用20分鐘充入近五成電量。

iPhone 17 pro的電池在此代進行大升級，可連續收睇31小時視頻（apple.com）

3. 影像配置：長焦大提升，前置相機更驚豔

來到重頭戲——iPhone 17 Pro的影像升級部分。相比上代，此次17 Pro的長焦鏡頭採用超廣角同款傳感器，提升至4800萬像素，支援0.5倍、1倍、2倍、4倍、8倍光學變焦選項，拍人像照片時還有新增的「珠光」濾鏡，拍出來的皮膚會更有光澤。

面向專業影像領域，iPhone 17 Pro支援4.2K 60幀 ProRes RAW，能保留更多圖像細節和後期調色空間；憑藉更高素質的長焦鏡頭，17 Pro拍攝長焦視頻畫質更高，暗光環境下的噪點更少，接下來我們也會與iPhone 16 Pro以及更多機型進行對比。

如果說iPhone 17 Pro的後置相機升級是利好專業影像創作者，升級至1800萬像素的Center Stage前置相機則能讓每個用戶都體驗到更豐富的自拍體驗。當你一個人自拍的時候，前相機會自動將你置於畫面中央，而多人同拍時，前相機畫面會自動橫置容納更多畫面，不用再特意橫握手機自拍了。

此外，iPhone 17 Pro還新增了一個同步雙拍功能，手機前後相機能同時影像，比如後相機拍演唱會時前相機還能自拍，創意十足。

4. 總結

相比全面升級的iPhone 17，iPhone 17 Pro這次的定位更「硬核」，不僅散熱堆好堆滿，續航時間更長，新增ProRes RAW的支援也讓17 Pro更像是一台影像創作工具，能體會到蘋果想讓iPhone 17 Pro在專業領域「大展拳腳」的設計理念。

但對於一般用戶來說，iPhone 17 Pro在長焦鏡頭、性能等配置上似乎並沒有決定性的迭代，再加上褒貶不一的外觀設計，都不像往代那樣適合「無腦入」。未來我們也會對這款手機進行各方面的詳細測評，敬請期待。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】