iPhone Pro/Air一摔就碎？抗彎良好但螢幕易破　高維修費嚇壞果粉

近期有消息顯示，新款iPhone 17 Pro和iPhone Air在零售店展示機上出現較多劃痕與磨損，引發部分用戶對設備耐用性的擔憂。



數碼博主JerryRigEverything在實測中指出，iPhone 17 Pro易出現劃痕的區域主要集中在攝像頭周邊，而非零售樣機上常見的MagSafe部位。若用戶擔心設備刮損，建議搭配手機殼使用。

在JerryRigEverything與Allstate Protection Plans聯合進行的強度測試中，iPhone 17 Pro與iPhone Air均表現出良好的抗彎折能力，但在跌落測試中仍顯脆弱。設備在受控彎曲下功能正常，但從約1.8米高度正面朝下跌落時，兩款機型的屏幕均發生碎裂。

具體來看，正面跌落時，兩款設備搭載的第二代陶瓷護盾面板均出現破裂，但設備仍可運行。背面跌落時，iPhone 17 Pro僅外觀受損。

而iPhone Air的後蓋出現裂紋，整體功能未受影響。Allstate分析認為，這一差異源於兩款機型此次均採用了陶瓷護盾材質後蓋，取代了以往的玻璃背板。

由於iPhone 17 Pro和iPhone Air的維修費用高達2,579港元，有網友建議用戶為設備加裝保護殼或貼膜，以降低意外損壞風險。

