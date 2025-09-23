iPhone 17系列Wi-Fi頻斷線　疑與Watch聯動有關　更新iOS可解決？

近期有大量用戶反映，新款iPhone 17系列及iPhone Air設備出現Wi-Fi間歇性斷連現象。相關討論已在多個技術論壇和用戶社區中廣泛出現，涉及數百個反饋帖。



據使用者描述，設備在正常使用過程中，Wi-Fi連接會短暫中斷，並在手機解鎖後自動重新接入網絡。這一問題對部分功能造成影響，尤其依賴穩定Wi-Fi連接的CarPlay功能，可能出現意外中斷情況，影響駕駛過程中的使用體驗。

近期有大量用戶反映，新款iPhone 17系列及iPhone Air設備出現Wi-Fi間歇性斷連現象。（Apple Community）

另有較多用戶指出，在通過佩戴Apple Watch解鎖手機時，Wi-Fi斷連現象更為頻繁。然而，目前尚未確認Apple Watch的解鎖操作是否直接引發該問題，兩者之間的關聯仍待進一步驗證。

+ 1

關於故障根源，現階段尚無定論，無法判斷為硬件缺陷還是系統層面的軟件問題。參考以往類似案例，此類連接異常通常可通過系統更新得到修復，蘋果過往也多次通過發布補丁程序解決無線連接相關故障。

值得關注的是，已有用戶反饋，在更新至最新推出的iOS 26.1 Beta版本後，Wi-Fi斷連現象未再發生，或暗示該問題可能與系統軟件有關。

據悉，iPhone 17系列與iPhone Air均搭載蘋果自主研發的N1無線晶片，支援Wi-Fi 7標準，並兼容藍牙6及Thread通信協議，具備更先進的無線連接能力。

相關文章：iPhone 17用戶千萬留意！貼芒貼小心中招 無塵倉慘變「毀容倉」（點擊連接看全文）

+ 4

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】