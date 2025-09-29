iPhone 17系列Wi-Fi斷連大災難！蘋果緊急推iOS 26.0.1修復bug？

據MacRumors報道，蘋果目前正在準備發佈iOS 26.0.1，該版本主要是修復iPhone 17系列/Air上出現的問題，預計會在本周發佈。



爆料者稱，iOS 26.0.1的內部版本號為23A350，但他們現在預計更新的內部版本號為23A355，這表明軟件更新將包含比最初計劃更多的錯誤修復或更改。

iOS 26.0.1可能會解決一些軟件錯誤和問題：

- iPhone Air和iPhone 17 Pro上與相機相關的錯誤

- 導致iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max上的Wi-Fi短暫斷開連接並重新連接的錯誤——此問題還會導致車輛中的無線CarPlay斷開連接

- 對於某些用戶來說，日曆應用程序中的錯誤搜索

- 阻止某些用戶在iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max上下載Apple Intelligence型號的錯誤



據悉，近期iPhone 17系列、iPhone Air的Wi-Fi定期斷連問題覆蓋非常廣泛，引發了全球用戶的吐槽。

受影響的用戶表示，Wi-Fi會短暫斷開連接，在解鎖iPhone後重新連接。

最關鍵的是，由於CarPlay依賴Wi-Fi連接，該問題也可能導致CarPlay意外中斷，導致行車途中意外情況。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】