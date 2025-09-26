iPhone 17被批史上最脆　綠屏與劃痕頻現　蘋果作出這樣回應

iPhone 17上市後，部分用戶陸續反饋設備出現綠屏、WiFi連接不穩定以及機身表面易留劃痕等問題，其中關於機身劃痕的討論尤為集中。不少使用者表示，新機僅使用數小時便出現明顯痕跡，甚至有觀點認為這是迄今為止最為脆弱的一代iPhone。



面對外界對產品耐用性的質疑，蘋果方面已作出正式回應。針對門店展示機背面，特別是MagSafe區域出現的磨損現象，蘋果解釋稱，此類痕跡並非由機身材質本身缺陷導致，而是由於部分零售店內使用的MagSafe充電配件，因長期使用造成表面材料脱落，進而轉移到手機背板所致。該類污損通過清潔即可清除，並非永久性刮傷。

蘋果同時說明，類似情況並非僅限於iPhone 17系列，在此前的iPhone 16展示樣機上也曾出現，公司已着手優化門店陳列與充電設備的管理方式，以減少此類問題在展示環節的發生。

對於網絡上對iPhone 17質量問題的廣泛傳播，蘋果表示，部分聲音存在誇大成分，實際情況並未如輿論所描述那般嚴重。

第三方技術分析機構iFixit在拆解後指出，iPhone 17 Pro的相機模塊邊緣設計較為尖銳，這種幾何結構不利於陽極氧化鋁表面的耐久性表現。該機構建議，若在設計階段採用更為圓潤的過渡曲線，減少直角轉折，有望提升外殼抗刮能力，降低劃痕出現的概率。

對此，蘋果強調，iPhone 17 Pro相機區域所用材料與過往多款採用陽極氧化鋁工藝的產品保持一致，出廠前均經過標準化的耐磨測試，符合既定質量標準。但公司也承認，任何金屬塗層在日常長期使用中，都可能出現輕微擦痕，屬於正常使用損耗範疇。

