蘋果推iOS 18.7.1正式版修復安全漏洞 升到iOS 26後將徹底回不去
撰文：快科技
9月30日，蘋果發佈iOS 18.7.1正式版更新，版本號為22H31。
蘋果在更新日誌中提到，此次更新提供了重要安全性更新，建議所有用戶安裝。
蘋果官網顯示，iOS 18.7.1修復FontParser漏洞，漏洞處理惡意製作的字體可能會導致App意外終止或進程內存損壞。
需要注意的是，本次更新僅支持OTA升級，未提供可刷機的固件。
這意味着，如果你更新至iOS 26，就無法再回到iOS 18了，如果你還沒有更新iOS 26，可以考慮清楚再更新。
據了解，蘋果通過驗證服務器，來確保iOS設備的軟件版本與已關閉的驗證版本不匹配，這是其禁止降級刷機的一種方法。
延伸閲讀：蘋果iOS 26正式發布！Liquid Glass帶來視覺革新 25款機型可升級（點擊連接看全文）
