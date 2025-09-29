Xiaomi 17 Pro Max評測　性能＋影像＋續航直指Android旗艦皇者？

跨越一代的Xiaomi 17 Pro系列，在大家期待這「Xiaomi 16」系列的產品時，盧偉冰卻突然在微博上官宣小米數字系列改名，瞬間衝上了微博熱搜第一，可謂是賺足了眼球。



這個怎麼看都是衝着iPhone來的命名，背後是小米5年高端戰略的階段性成果。

這次的產品本身也足夠有吸引力：

新一代的Snapdragon 8 Gen 5，每年的晶片產品都讓人期待，這顆晶片很大程度上能代表旗艦產品的性價比情況。

全新的妙享背屏：直板手機的創新舉措，讓手機的背殼不再只是裝飾的花瓶，而是與手機融為一體，成為直板手機的全新形態。



這些配置也相當有關注度。

這讓這次的Xiaomi 17 Pro系列可謂是萬眾矚目。讓無數的粉絲和數碼愛好者都翹首以盼。

但無論怎麼說，再多的噱頭最後還是要回歸到產品中來。如果產品質量不佳，再多的流量最後也只會反噬自己。

以下是產品參數表：

Xiaomi 17 Pro Max參數表（快科技提供）

下面就讓我們來看看，這款連名字都對標iPhone的Xiaomi 17 Pro Max，究竟有多強悍？

1. 外觀：簡約的純白機身外觀+辨識度極高的背屏

Xiaomi 17 Pro系列的外觀設計進行了重新設計，沒有再延續近幾年的數字系列的家族式風格。

本次來到我們評測室的顏色是白色款，簡約的造型設計。背殼有細膩的磨砂質感。摸起來十分温潤。Xiaomi的Logo從豎列的左下角變成了居中的橫排樣式。在特定角度觀看下有清晰的亮色反光。

相機的DECO部分，Xiaomi 17 Pro Max相機模組的設計相當特別，上方的主攝和潛望式長焦和右側全新設計的妙享背屏幕巧妙的融合在了一起。而超廣角、紅外遙控和雙色閃光燈則是位於DECO下方。

右側則是LEICA的Logo，下方的小字為：VARIO—SUMMILUX 1：1.67-2.6/17-155 ASPH，即相機的參數，意思為VARIO—SUMMILUX（可變焦SUMMILUX鏡頭）1：1.67-2.6（鏡頭的光圈範圍）/17-155（鏡頭的焦距範圍為17mm至155mm）ASPH（非球面設計，可以有效減少鏡頭的像差和畸變）。

淺色背景狀態下妙享背屏，這款背屏是Xiaomi 17 Pro系列相比其他家手機在外觀上最大的不同，一眼就能分辨出來這是最新的小米數字旗艦。

右側的電源鍵和音量鍵，電源鍵對小編個人來說略微偏低（離手機底部8.5cm左右）。用戶可以根據自己的手形比較一下。

同時中框延續了系列的四微曲包裹式中框設計。觸感絲滑，握持時能夠自然貼合手掌，保證握持的體感舒適和安全性的完美平衡。

手機頂部底部一覽，頂部是延續了上代的除天線外無開孔的設計，紅外遙控被移至背板上。

下方為SIM卡插槽，MIC口，5Gbps的Type-c接口，揚聲器。

雖然在機身設計上只看到一個揚聲器開孔，但Xiaomi 17 Pro系列屬於雙揚聲器機器，頂部聽筒式的揚聲器被巧妙的隱藏在屏幕下方。

本次的上揚聲器還進行了升級，採用0.7cc大後腔設計，配合環磁結構讓磁鐵面積比上代提升20%，響度對比上代提升4dB以上，無論是追劇還是遊戲都能有沉浸式的體驗。

來到正面，Xiaomi 17 Pro系列延續的上代一大一小戰略，但是這次是首次的雙尺寸Pro戰略。

本次的Xiaomi 17 Pro Max採用一塊6.9英寸的大屏，搭配新一代的華星光電M10發光材料，Xiaomi 17 Pro Max擁有獨佔的全新的龍晶玻璃3.0，相比上代2.0的抗跌落性能再次提升了30%。

屏幕素質方面，擁有2608*1200像素，支持1-120Hz LTPO 可變刷新率。全場景DC調光，最低1nit，最高3500nits的峰值亮度。

還擁有專業的色彩管理能力，支持跨屏同色，支持P3色域和全自動色彩管理。

新一代的華星光電M10發光材料用上了新型的紅色發光主材，擁有極高的發光效率，在全亮度下都比iPhone更低。在極高的屏幕素質下提供依然出色的續航時間。

本次的Xiaomi 17 Pro Max還有獨佔的超級像素排列，每塊像素的都有獨立完整的子像素，再也沒有因為排列問題而造成的OLED屏幕PPI縮水問題。

Xiaomi 17 Pro系列內含小米澎湃P3智能快充晶片，全系搭載100W的有線澎湃秒充，50W澎湃無線秒衝，隨機附贈的100W的充電套裝。

2. 性能：安卓性能天花板的Snapdragon 8 Gen 5

Xiaomi 17系列首發的Snapdragon 8 Gen 5，採用第三代的3nm N3P製程工藝打造，相比較上代的3nm，能夠帶來最多10%的功耗收益。

第五代的驍龍8至尊版延續了上代2+6的核心架構。兩顆超大核與6顆性能核。超大核更是擁有4.6GHz的超高主頻。

同時，為GPU預留的專用內存從上代的12MB升級到18MB，容量上漲了50%。降低的DDR的內存壓力，實現了更低的功耗和延遲。

在相同性能下，CPU超大核的功耗最多下降35%，GPU功耗最多下降30%。

搭配的LPDDR5X 9600Mbps運行內存和UFS4.1的閃存晶片。共同構成這款史上最強性能的基底。

基底之上，還得要有持久的性能釋放的底氣，Xiaomi 17 Pro Max搭載了銅箔環形散熱冷泵，擁有5533mm²的超大散熱面積。相比上代提升幅度高達36.5%。

強大的性能與持久的性能釋放硬件，讓我十分好奇它的實際表現能有多驚豔。下面就讓我們一起來看看理論與實際遊戲的表現究竟如何。

（1）理論性能測試

安兔兔V11的分數達到386W分，相比較於上一代提高了接近100W分，整體分數提升巨大。

GeekBecnh6.5的跑分是單核為3400分，多核心突破了1W分。

但實際的表現還得參考着能耗來，我們就來看看實際表現的遊戲如何。

（2）遊戲場景測試

我們測試下游戲實際場景下的幀數功耗表現，採集《王者榮耀》《原神》和《崩壞：星穹鐵道》三款遊戲，分別代表低中高三種的場景的測試。

在測試前我們將手機充至接近滿電，關閉拓展內存和背屏顯示，開啟電池高性能模式。

《王者榮耀》

王者榮耀的性能已經無壓力了，小編很好奇這款最新的Snapdragon 8 Gen 5的能效有多好，相信大家也是一樣。我們來試試看。

王者榮耀毋庸置疑的可以開啟極致畫質120幀，在此畫質下進行一局5v5天梯排位賽回放。

遊戲平均幀數120.1fps，波動指數0.1，1%low也有109fps ，幀數這塊的完美無需多言。平均功耗3.01W，平均每幀功耗25.1mW，刷新了我們快科技評測王者榮耀極致畫質每幀能耗的紀錄。

觀看運行時的CPU情況，可以看到CPU基本穩定在最低的頻率周圍，偶有升頻也會很快降下來。極低的功耗帶來的是無感的温度，15分鐘一局遊戲下來，背部温度僅為33.9度。

《原神》

如果說上一代驍龍8至尊版是「勉強徵服」的原神，那麼這代可以說是壓力幾乎已經跌到王者同一級別了。我們開啟最高畫質60幀，關閉動態模糊，在須彌城跑圖15分鐘。

結果顯示，平均遊戲幀數為60fps，穩幀指數0.2，1%Low幀更是有50.3fps！《原神》在手機上從未如此的穩定，超滿幀的頂級體驗。如果說平均遊戲的幀數還不夠讓你驚豔的話，那麼功耗絕對能讓你驚掉下巴了。

遊戲平均功耗3.51W，每幀能耗58.6mW。這個平均功耗基本上是上一代驍龍8至尊版運行《王者榮耀》時的功耗表現。觀察CPU頻率，兩顆超大核的運行頻率相比王者榮耀來的還要更低，主要負載都集中在6顆性能核心上，以此來更好的提供性能與功耗控制的平衡。

跑圖結束後的背部温度為37.8度，非常涼快。

《崩壞：星穹鐵道》

崩鐵的壓力大家可以說都有目共睹，我們看看這款最新的Snapdragon 8 Gen 5如何。

我們開啟最高畫質60幀，在「黃金的時刻」廣場進行跑圖15分鐘。

測試結果為：平均功耗59.6fps，穩幀指數1.1，1%LOW幀30.4fps。在開頭剛進入遊戲時有些許掉幀，應該是着色器編譯導致的，編譯完成後遊戲運行就是幾乎一條直線。

功耗方面又再次給了我們驚喜，平均功耗4.37W，每幀能耗73.4mW。依然是我們測評過所有手機中最底的。

觀察CPU頻率，不難看出CPU的各個核心的頻率都非常低，這說明CPU的IPC有所提高。壓力主要集中在GPU端。

測試結束後背部最高温度僅為40.1度。

3. 背屏體驗：好看、好用、好玩的手機的創新形態

背屏確實不是什麼新鮮的東西了，從最早17年便有設備搭載，小米在自己的Xiaomi 11 Ultra上也有上過試探性嘗試，不過這次在數字系列出貨大頭的正作上搭載，小米如何有這樣的底氣？

本次的Xiaomi 17 Pro系列搭載的背屏官方名稱為「妙享背屏」。不說別的，這塊2.88寸的背部屏幕至少是徹底改變了系列3年以來的家族式設計。

這塊屏幕同時也改變了相機Deco存在的意義，Deco的作用不再是隻用於保護突起的鏡頭，而是讓傳統手機的一整塊純裝飾用背板直接活起來，成為手機操作的一部分。

常規操作：雙擊亮屏，再次雙擊即息屏（若開啟息屏顯示則低亮度亮屏），右滑進入相機，下滑進入通知和便利貼，左滑返回主界面。

基於這塊屏幕，我們可以做到：

（1）妙享背屏的個性壁紙

點開設置即可看到妙享背屏的設置界面，在背屏個性化中即可調整。當然，在預設好後，也能在背屏主界面長按進行直接切換。

機身已經有非常多的樣式可供選擇了，後期還會開放市場，提供更加自由的選擇。

像這樣的，有萌寵，文字，健康記錄等等可供選擇。除了這些官方預設以外，還可以自行使用圖片或ai製作背屏，動態或靜態均可，多種風格化的場景隨你選擇。

（2）動態通知

背屏主屏有小米超級島的基礎上，精選出最核心的需要顯示訊息的場景，能夠顯示出行、外賣、音樂、電話、倒計時等等關鍵場景。在程序啟動後點開背屏即默認展示，還可以打開多個場景互相切換，若臨時需要背屏其他功能，從下往上一拉就能返回背屏主頁。

（3）背屏便利貼

動態通知提供了最核心的顯示訊息場景，而便利貼功能則是對這項功能的額外補全。通過超級小愛AI識屏能力和相冊功能，你可以將諸如餐廳位置，活動優惠碼、天氣等圖片，文字內容截取下來放到背屏。點開背屏即可直接查看訊息，免去截圖找圖的麻煩。

Xiaomi 17 Pro背屏的動態通知提供了最核心的顯示訊息場景，而便利貼功能則是對這項功能的額外補全。點開背屏即可直接查看訊息，免去截圖找圖的麻煩。（快科技提供）

（4）背屏影像

說到背屏怎麼樣也不能少得了這個。點亮背屏，右滑直接進入相機頁面，即可直接使用後置相機進行自拍，無論是使用主攝、超廣角、長焦，成片質量都遠強於受制於空間的前置攝像頭。

Xiaomi 17 Pro的背屏怎麼樣也不能少得了這個。點亮背屏，右滑直接進入相機頁面，即可直接使用後置相機進行自拍，無論是使用主攝、超廣角、長焦，成片質量都遠強於受制於空間的前置攝像頭。（快科技提供）

同時，本次還針對背屏顯示的比例，創新性的開發出了大頭貼模式，能夠一鍵生成經典的四格照，相框設計非常有千禧年的風格。

（5）妙享背屏遊戲

這塊小小的屏幕還能打遊戲！在購買額外的復古掌機保護殼後，使用藍牙連接，背屏即可化身成為遊戲機，不僅有跑酷、戰機、貪吃蛇這樣的經典遊戲，還有憤怒的小鳥2這樣的經典IP遊戲。

如果你是個有動手摺騰能力的老玩家，還能自行安裝RetroArch全能模擬器，在這上面遊玩FC、SFC、GBA等經典遊戲機上的遊戲。

4. 拍照：超大杯的徠卡Summilux光學

本次的攝像頭是最值得一說的，就是Xiaomi 17 Pro Max獨佔的5X潛望式長焦，1/2的大底，擁有獨家的超聚光稜鏡技術，能夠在拍攝時提供30%的額外進光量，在夜間也能有清晰而鋭利的畫質表現。5X長焦在白天夜晚都能隨時放心使用。

本次的主攝也進行了全新升級，搭載了5000W像素的光影獵人950L，擁有1/1.28英寸的旗艦大底，支持LOFIC第三代高動態技術，能夠做到16.5EV的單幀直出的動態範圍。

我們本次就重點看看的長焦和主攝表現。

（1）主攝

主攝像頭擁有極強的畫面動態範圍，白天的場景無懼逆光過曝，暗部細節展現力極強。色彩還原程度精準而自然。

（2）長焦

這顆潛望式長焦的表現屬實驚為天人，無論是拍靜，拍動，拍遠，拍近都是一把好手，在實際的拍攝過程中小編甚至都把這顆長焦當成了主力鏡頭使用，成像質量太好了，物體清晰而鋭利。

（3）夜景

夜景的場景明亮，感覺不到噪點的存在，高光壓制不錯，夜間弱勢的長焦也有強悍的表現，夜間容易有的色偏問題也沒有出現。

5. 續航：7500mAh電池 L形電池安卓首秀

Xiaomi 17 Pro Max的電池為7500mAh的小米金沙江電池，採用16%硅含量的新一代球形硅負極材料，顯著的增加了電池密度。

但是光有密度是不夠的，小米本次的電池採用了L形封裝，極大的提高了空間利用率，異形部分額外增加的容量就達到了620mAh，大幅增加了空間的利用率。並且這樣的異形電池能夠顯著降低內阻，提升充電效率，讓大容量電池也能擁有出色的充電速度。

藉此，Xiaomi 17 Pro系列全系搭載了100W的快充。我們來實際看看錶現如何。

（1）充電測試

我們在電量剩餘1%，開啟急速充電模式進行息屏實測，每五分鐘採集一次數據。

Xiaomi 17 Pro Max在電量剩餘1%，開啟急速充電模式進行息屏實測，每五分鐘採集一次數據。結果顯示，開始第五分鐘即充到18%，10分鐘充至32%，20分鐘充至59%，半小時83%，最後40分鐘充滿100%。（快科技提供）

結果顯示，開始第五分鐘即充到18%，10分鐘充至32%，20分鐘充至59%，半小時83%，最後40分鐘充滿100%。在澎湃P3快充晶片的加持下，本次100W的充電速度值得點贊。

（2）續航測試

本次的續航測試我們分為兩次測試，看看這塊背屏對續航有多少影響。我們分別開啟和關閉背屏息屏顯示進行測試。

可以看到，背屏亮屏與否對續航幾乎無影響，差距的11分鐘完全可以理解為誤差。可以放心使用。根據最高的續航時間計算，理論續航時間為13小時32分鐘。相比上一代的續航時間提升了17%。再也沒有續航焦慮了。

還有值得一提的是，得益於小米澎湃P3晶片，本次的Xiaomi 17 Pro系列還支持100W的PPS通用協議，兼容主流的高功率的快充標準，無論是原裝充電頭還是第三方PPS充電頭，都能獲得出色的充電速度。

6. 總結：無可爭議的Pro Max超大杯

小米對標iPhone命名的戰略不可謂不是成功的，除了改名所吸引的大規模流量和討論以外，這次的命名更多還是的是展現了其本次獨特的產品體驗形式。

Xiaomi 17 Pro Max開創了獨屬於小米Pro Max級的體驗，以大屏體驗營造出極致的沉浸感，是迄今為止小米最強旗艦機型之一，相較於上代小米15Pro做到了全面的提升。

全新的M10發光材料，更高的發光效率更低的功耗，分辨率上，1.5K的屏幕看似降級，但靠着完整的RGB子像素，實際觀感一點不落下。

妙享的背屏：在這個直板機設計同質化的時代，背屏可謂是為這一品類注入了一些新鮮活力，這次的背屏可謂是集好看好用好玩一體。

本次的Snapdragon 8 Gen 5的實際表現也非常棒，在GeekBench6中單核跑分可超3800分，多核性能超12000分。

遊戲時，多款遊戲的實測極低的功耗和温度表現也印證着本次的晶片極高的能效比，配合上強大的散熱模組，無需擔心發熱的問題。

在影像上的表現也是，升級的潛望式長焦在應對白天黑夜各種場景和遠近交通各種距離都能有超乎想象的表現，主攝更是怎麼拍怎麼好，這樣越級的畫面表現不禁讓我擔心起了未來的Ultra，Pro Max版已經有了如此的表現，Ultra還能在此之上突破多少呢？

小米高端之路的第五年，小米首次「雙Pro」戰略下，首款Pro Max表現確實達到了其超大杯定位的設想。不出意外的話，小米此後會持續延續標準-Pro-Pro Max這一系列的命名準則。

這款首代的Pro Max，已經表現出成熟的工業設計能力，擁有極高軟硬結合度，不管是作為15 Pro的迭代，還是將其理解成全新系列的機型。手機的大屏、影像、性能，對於需要的這些用戶來說，這款Pro Max絕對值得一買。

