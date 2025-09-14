小米智能音箱推5新色　AI語音互動更流暢+質感升級　價格親民

小米在10月9日推出了一款全新配色的小米智能音箱，現已正式開售，定價為199元（人民幣）。新款在硬件配置上延續了今年4月發佈版本的設計，但在外觀顏色上進行了升級，新增了霜白、滄藍、麥黃、松綠以及醇紅五種色彩選擇，使得整個產品系列呈現出更豐富的視覺體驗。



此次推出的新顏色不僅拓展了用戶的個性化選項，也讓該設備能夠更好地融入各種家居環境，成為兼具實用性與裝飾性的存在。此外，新款智能音箱採用了更為精緻的網布材質，並在其頂部加入了燈光條設計，整體質感相較以往有了顯著提升。這標誌着該系列產品自發佈以來，首次在外觀上作出如此大的調整。

新款智能音箱採用了更為精緻的網布材質，並在其頂部加入了燈光條設計，整體質感相較以往有了顯著提升。（小米官網）

在音頻表現方面，這款智能音箱配備了20毫米全頻揚聲器單元和低頻增強風管，以提供清晰且富有層次感的聲音輸出效果。

新款智能音箱配備了20毫米全頻揚聲器單元和低頻增強風管，以提供清晰且富有層次感的聲音輸出效果。（小米官網）

功能層面也有多項增強，搭載了新一代的小愛同學語音助手，具備更加自然流暢的語音交互能力，能夠實現接近真人般的對話體驗。此外，還支持基於AI大模型的問答功能，無論面對多麼複雜的問題，都能夠給出精準而詳細的回應。

新款智能音箱具備更加自然流暢的語音交互能力，還支持基於AI大模型的問答功能，無論面對多麼複雜的問題，都能夠給出精準而詳細的回應。（小米官網）

智能聯動方面，除了可以遠程獲取並控制車輛相關訊息外，用戶還可以通過一句指令同時操作多個智能家居設備，享受便捷的居家生活體驗。產品還支持無需反覆喚醒的連續對話模式，以及隨時打斷當前對話的新一輪提問。

用戶還可以通過一句指令同時操作多個智能家居設備，享受便捷的居家生活體驗。（小米官網）

值得一提的是，內置藍牙MESH網關功能讓這款智能音箱能夠在連接門鎖、燈泡等智能家居設備時展現出更強的穩定性，相比傳統Wi-Fi連接方式，不易出現斷連情況。即使在網絡中斷的情況下，配合中樞網關依然可以實現本地化控制。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】