張學友60+巡迴演唱會2025香港終章優先+公售攻略｜座位表+連結

張學友 60+巡迴演唱會香港終章｜信用卡＋公售搶票攻略｜座位表+連結｜歌神張學友60+巡迴演唱會最終章終於回來香港，各位fans想睇學友的演出就不要錯過2025年10月9日起信用卡優先發售，然後到10月16日正式公售。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



張學友60+巡迴演唱會2025香港終章｜10.9 中銀Cheers信用卡優先連結

開賣時間：2025年10月9日上午10時起

開賣連結：連結

張學友60+巡迴演唱會2025香港終章｜10.11 中銀信用卡優先連結

開賣時間：2025年10月11日上午10時起

開賣連結：連結

張學友60+巡迴演唱會2025香港終章｜10.16 Urbtix公售連結

開賣時間：2025年10月11日上午10時起

開賣連結：連結

選擇重返紅館演出《張學友 60+巡迴演唱會》「終章」，「終章，是代表一個樂章的完結，也同時代表另一樂章的開始，表演尚在進行中⋯⋯選擇在香港紅磡體育館作為張學友 60+演唱會（終章）的舉行場地是我的一個執念。香港、紅磡體育館，載著我這四十年在歌唱表演事業的所有回憶和點點滴滴，能夠在這裡完成我這次本不確定能出現在生命計劃中的一次演出，再完美不過了。60 歲，曾經是我生命、事業、一切一切的假設終點，當真到了這年紀，當從新檢視自己的能力、對唱歌表演的熱愛，又萌生了辦第十個個人演唱會的念頭。早就有和管弦樂合作一個更成熟的演唱會的念頭，更欣賞芭蕾舞的優美和對舞蹈動作的嚴格要求，加上我的歌，輕易地有了 60+演唱會的表演框架，做起來卻沒有想像中容易。編曲、視覺、編舞、燈光、服裝美術、曲目安排、舞台設計都經過多次建議 > 試驗 > 推倒重來的循環中慢慢形成，也多虧了有各部門的同事傾力協助，才能實現呈現在舞台的表演，衷心感謝團隊的努力！明白每個演唱會都會有終章出現的一天，躹躬感謝張學友 60+演唱會過去兩年多每一場入場支持我們的觀眾，成就了今天將迎來的「終章」。我和我的團隊承諾會好好享受並努力完成 60+演唱會在香港紅磡體育館舉行的「終章」，為大家及我們留下最美的回憶！期待新的樂章！感謝大家！ 」。今次將於3月18日中午12時於多個平台開售，包括Cityline。

張學友60+巡迴演唱會2025香港站 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「張學友60+巡迴演唱會2025香港終章」座位表及門券價錢為$1,380/ $980/ $580

張學友60+巡迴演唱會2025香港站 演出日期

張學友60+巡迴演唱會2025香港終章 演出日期為2025 年 12 月 23-24, 26-27, 30-31 日及 2026 年 1 月 2-3 日，演出8場。

張學友60+巡迴演唱會2025香港站 公開發售資訊

張學友60+巡迴演唱會2025香港終章 10月9日中銀Cheers信用卡於Bookyay優先發售、10月11日中銀其他信用卡優先售，然後2025年10月16日上午10時起於Urbtix開售。

👇張學友60+巡迴演唱會2025香港站 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

張學友60+巡迴演唱會2025香港終章｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「張學友60+巡迴演唱會2025香港終章」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。