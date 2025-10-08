蘋果環保神話破滅？碳中和夢碎歐盟 Watch與Mac產品相關標籤消失
撰文：快科技
據媒體報道，蘋果曾通過給產品貼上「碳中和」（carbon neutral）標籤來進行宣傳，但在歐盟陷入法律糾紛後，公司近期已開始淡化這一說法。
據了解，新推出的Apple Watch Series 11和Apple Watch Ultra 3已經不再以「碳中和」作為賣點，蘋果也在全球範圍內刪除了相關表述。而同樣被調整的還有M4 Mac mini。
蘋果在9月iPhone發佈會前後更新了產品頁面，悄然移除了「碳中和」的字樣。
據悉，2023年發佈的Apple Watch曾被打造成首批「碳中和」產品，不過僅限部分機殼與錶帶的組合。
據蘋果當時宣稱，這些型號符合嚴格標準：生產和使用過程全部採用清潔電力、至少30%的重量來自可回收或可再生材料、運輸中一半以上不依賴航空，這些措施使每款手錶的碳排放至少減少75%。
今年8月，環保組織曾指控蘋果「greenwashing」，誤導消費者，德國法院裁定蘋果不得再將Apple Watch宣傳為「碳中和」產品。
在判決之後，蘋果迅速在德國官網刪除相關表述，隨後擴展到全球。
