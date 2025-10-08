iOS 26.1 Beta 2發佈　鬧鐘改滑動停止防誤觸　AI支援繁中

蘋果在10月7日凌晨正式發佈了iOS 26.1 Beta 2開發者預覽版，加入開發者計劃的用戶都能升級體驗。



這次對用戶影響最大的是鬧鐘功能的改進，之前iOS 26將鬧鐘的停止按鈕加大，導致停止更方便，同時也更容易誤觸，蘋果目前已經進行大改，需要滑動才能停止。

這個設計讓用戶在迷迷糊糊中點擊手機的無法結束鬧鐘，不會錯過起牀時間了。

除了鬧鐘升級之外，Apple Intelligence還在更新中提供更多語言版本，包括丹麥語、荷蘭語、挪威語、葡萄牙語（葡萄牙）、瑞典語、土耳其語、中文（繁體）和越南語。

AirPods即時翻譯支援了iOS 26.1中的日語、韓語、意大利語和中文（繁體普通話和簡體中文）。

同時，電話應用的數字鍵盤採用了全新的液態玻璃設計。

iphone的軟件界面圖（Mateusz Dach@pexels）

iOS 26.1首個測試版還提升了Apple Music的交互便捷性，支援滑動切換歌曲，用戶只需將手指滑過歌曲標題所在的位置，就會轉到下一首歌曲或返回上一首歌曲。

此外，照片、日曆、Safari瀏覽器也迎來視覺更新。

據悉，蘋果於9月16日推送iOS 26正式版更新，適配第二代iPhone SE及之後的所有機型，共25款，最新的iPhone 17系列和iPhone Air出廠預裝iOS 26。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】