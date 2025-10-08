蘋果官網iPad Pro與MacBook Pro庫存告急　暗示發佈新品、更新？

有觀察顯示蘋果官網多款硬件產品的庫存正持續下降，這一現象通常被視為新品發佈的先兆。



據分析，蘋果有望在本月下旬推出新一代iPad與Mac電腦產品。

其中，搭載M4晶片的iPad Pro庫存緊張情況尤為突出。在美國官網選購時，不同配置的型號交付周期已明顯延長，部分高配版本的預計發貨時間甚至延後至三周左右。

同樣出現供貨壓力的還有M4版MacBook Pro系列。儘管配備Pro或Max晶片及16英寸機型的供應仍較充足，但14英寸基礎型號在用戶選擇定製配置後，訂單已出現積壓，交付時間普遍推遲到10月底。

值得注意的是，並非所有產品線均出現類似趨勢。此前傳聞將進行小幅升級的Apple Vision Pro目前庫存穩定，未見緊缺跡象，這或許表明該產品本輪更新優先級不高，或相關備貨工作已經完成。

關於新品發佈形式，近年來蘋果多採用線下發佈會與線上新聞稿發佈交替的方式，截至目前，尚未有明確訊息透露此次將採取何種方式公佈新產品。

整體來看，iPad Pro與MacBook Pro的供貨變化釋放出明確信號，蘋果新一輪硬件更新已進入倒計時。除上述兩大主力產品外，市場預期在年底前還將推出包括第二代AirTag、搭載A17 Pro晶片的新款Apple TV 4K，以及第二代HomePod mini等多款配件與智能家居設備，共同完善年末產品佈局。

