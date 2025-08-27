vivo V60上手試｜蔡司影像系統升級 中階售價頂級拍攝效能

vivo V60 初秋驚喜登場｜vivo今日在港正式發佈全新V系列智能手機——vivo V60，這款新機延續了V系列一貫的優質人像攝影特色，並首次將高規格蔡司長焦鏡頭引入V系列，同時配備多項創新AI功能，以極具競爭力的價格為用家帶來旗艦級攝影體驗 。



vivo V60最新中階手機上手試

蔡司影像系統大躍進

自V40以來，vivo便與國際光學品牌蔡司（ZEISS）合作，將其在旗艦級X系列手機上的影像系統引入更親民的V系列，讓更多用家能體驗蔡司鏡頭所帶來的高質素成像效果。全新發佈的vivo V60更是在鏡頭配置上實現了顯著升級，成為V系列首款搭載5,000萬像素蔡司超級長焦鏡頭的手機。長焦鏡頭採用SONY IMX882超感光傳感器，並具備1/1.953吋超大底及F/2.65超大光圈。焦距方面，支援3倍光學變焦及高達100倍數碼變焦，即使在遠距離觀看演唱會或活動時，也能輕鬆拍出清晰細緻的相片，無需後期修圖。

蔡司影像系統大躍進，拍攝出高階手機相機的質素

對於喜愛拍攝人像的用家而言，V60內置的蔡司多焦段人像功能提供了23mm至100mm的五大焦段選擇。不論是風景人像、半身合照或特寫人像，都能輕鬆捕捉大師級影像 。此外，蔡司鏡頭虛化功能則提供了七種蔡司經典虛化光斑和電影級耀斑效果，讓夜間人像攝影更具氛圍感 。

除了長焦鏡頭，V60亦配備了5,000萬像素蔡司主攝鏡頭、5,000萬像素蔡司團體自拍鏡頭，以及800萬像素蔡司超廣角鏡頭 。配合OIS+EIS光學防手震技術和三種新增的負片風格（正片、負片、清透藍調），讓每張照片都充滿個人風格。

記者試拍人像照及風景照時，效果直逼高階手機，十分出色。

AI四季人像激發創作想像

在AI技術方面，vivo V60引入了多項創新功能，其中最引人注目的是獨家推出的AI四季人像功能 。這項功能打破了季節限制，在拍攝後可一鍵將照片背景替換成春、夏、秋、冬的景色，激發無限創意。此外，V60還具備三大「AI相片魔法」功能，如AI魔法移動、AI擴圖、AI反光消除，能即時重新創作並優化照片構圖。而從X200系列延續下來的實用AI功能，如AI無痕消除等都非常實用。

持久續航與頂級防護

vivo V60在續航力方面亦有顯著提升，配備了6,500mAh大容量藍海電池，並採用第三代矽負極技術，在輕薄的機身中實現了驚人的續航表現。同時，手機支援90W有線閃充及直驅供電功能，即使在充電時也能安心進行長時間的娛樂活動，無需擔心電池過熱或膨脹問題。記者實試連用2日一般使用，電量仍可使用，續航力比想像中出眾。

此外，V60還具備IP68&IP69高規格防塵防水認證 。除了能在1.5米水深下浸泡30分鐘，更設有水中拍攝功能，能在水下拍攝長達15分鐘。

V60搭載了高通驍龍7 Gen 4 (4nm) 處理器，並提供12GB + 12GB RAM內存融合技術及最高512GB儲存空間，確保長時間運作下的流暢穩定。螢幕方面，6.77吋FHD AMOLED極窄微邊四曲屏提供舒適的握持感，並具備5,000nit局部峰值亮度、HDR10+等顯示技術，配合SGS低藍光護眼認證，有效減少長時間使用下的眼睛疲勞。而且記者利用Antutu跑分下，取得接近100萬分左右，與市面中階手機相若。

以4千餘元的售價而言，拍攝性能比同級手機更為出色。

兩款配色引領秋冬潮流

vivo V60不僅具備卓越性能，在設計上也展現時尚美學 。主推顏色紫莓色靈感源於巴西莓果，充滿深邃奢華感，是今年秋冬奢侈與時尚品牌備受矚目的流行色調 。同時，針對低調沉穩的用戶，另有融合水墨畫元素的霧灰色可供選擇。