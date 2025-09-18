iPhone Air連續播片測試！超薄機身電量竟與iPhone 17不相上下

iPhone 17、iPhone Air系列的首批評測已經解禁，大家最關心的就是iPhone Air的實際體驗了。



海外博主The Tech Chap對全系機型進行了續航測試，實際結果有些出人意料。

具體成績如下：

iPhone Air：6小時43分鐘

iPhone 17：6小時55分鐘

iPhone 17 Pro：7小時34分鐘

iPhone 17 Pro Max：7小時58分鐘

作為對比，iPhone16 Pro Max是7小時29分鐘。



也就是說，實際5.6mm的超薄機身並沒有對續航造成太多影響。

這也證實了庫克（Tim Cook）的評價：iPhone Air續航表現非常出色，你一定會喜歡上它。

需要說明的是，這個測試只是連續播放視頻的表現，只能作為一個參考，在實際使用中的真實情況，還要等待開售後大規模的體驗才能確認。

如果實際使用中續航也能與iPhone 17標準版持平，那麼可能銷量表現會好很多。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】