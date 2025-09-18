iPhone Air連續播片測試！超薄機身電量竟與iPhone 17不相上下
撰文：快科技
出版：更新：
iPhone 17、iPhone Air系列的首批評測已經解禁，大家最關心的就是iPhone Air的實際體驗了。
海外博主The Tech Chap對全系機型進行了續航測試，實際結果有些出人意料。
具體成績如下：
iPhone Air：6小時43分鐘
iPhone 17：6小時55分鐘
iPhone 17 Pro：7小時34分鐘
iPhone 17 Pro Max：7小時58分鐘
作為對比，iPhone16 Pro Max是7小時29分鐘。
也就是說，實際5.6mm的超薄機身並沒有對續航造成太多影響。
+18
這也證實了庫克（Tim Cook）的評價：iPhone Air續航表現非常出色，你一定會喜歡上它。
需要說明的是，這個測試只是連續播放視頻的表現，只能作為一個參考，在實際使用中的真實情況，還要等待開售後大規模的體驗才能確認。
如果實際使用中續航也能與iPhone 17標準版持平，那麼可能銷量表現會好很多。
延伸閲讀：iPhone Air並非取代Plus！5.6mm鈦金屬輕薄機身 終結小屏偽需求（點擊連接看全文）
+10
iPhone Air上手實試｜單鏡拍攝有驚喜！極致輕薄設計與妥協權衡iPhone 17 Pro Max上手實試｜手感攝影全面革新！A19 Pro性能初探iPhone 17實試攝影新維度！直擊Apple上海「愉悅．三章」攝影展iPhone 17一發佈即賣爆 這麼多年蘋果靠什麼讓果粉邊罵邊買？iPhone Air不止薄！單鏡頭首現完整人像模式 花鳥風景都能拍小米17系列外觀曝光 背屏交互升級新玩法 宣佈對標iPhone 17
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】