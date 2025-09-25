iPhone Air實測5G網速破900Mbps　C1X數據機加持　比16 Pro更慳電

Apple上週推出眾iPhone新作當中，走輕薄機路線的iPhone Air除便攜表現出眾、兼用上A19 Pro晶片外，其又配置自家5G數據機新作C1X，高效同時更慳電。



相比用於iPhone 16e的C1數據機，這次配備在iPhone Air的C1X除速度快達2倍，又可在少30%能耗場合、傳速比iPhone 16 Pro更快、能源效益表現出眾。

以iPhone Air購入eSIM預付5G數據卡，在颱風前尖沙咀天星碼頭，執行網速測試工具《Speedtest》三次，分別獲908/802/907 Mbps下載網速。

上傳方面iPhone Air則分別錄得97.7/95.1/86.6Mbps成績，其中下載基本能突破900Mbps網速界限、上傳則平均能達93 Mbps以上，表現出色。

iPhone Air（售$8,599起）機身厚度5.64mm、機重165g相當便攜，配備A19 Pro晶片兼自家C1X數據機，擁有Pro級效能且5G網絡更慳電，日常使用更方便。

Mobile Magazine短評：儘管有說法指C1X數據機尚有提升空間，但日常戶外使用在訊號清晰場合，輕鬆上試900Mbps下載5G網速並非難事。

