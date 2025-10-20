由馬斯克旗下 xAI 開發的 AI 圖像及影片生成工具 Grok Imagine，可以免費以硬照內生成6秘短片動畫，甚至包括成人（NSFW）內容，成年用家（但不需證明）可以生成帶色情成份的「小黃片」。然而在今日（20日），Reddit內有人發起「RIP Grok Imagine」討論，指 Grok Imagine 突然大幅收緊內容審核機制，導致高達 80% 的「色色片」生成請求遭到攔截，大量付費用戶決定取消訂閱。



一鍵30秒生成6秒色色短片｜免VPN任玩登香港下載榜首

Grok Imagine 在香港app stroe下載榜登頂多時，不單因為Grok不需VPN即能使用，更因它可以每日免費生成限定數量的「小黃片」，而且不須學習「咒語」，簡單點擊「Spicy Mode」（火辣模式）選項即能生成6秒「色色片」。

Grok Imagine 不須學習「咒語」，簡單點擊「Spicy Mode」（火辣模式）選項即能生成6秒「色色片」。

8成色情指示被Ban｜300美元月費形同虛設

由於免費版本有每日生成上限，而且有用家透露，支付 300 美元使用 SuperGrok Heavy 不單能解鎖生成上限，更可以靠AI協助挑戰道德低線：「由於生成圖像的AI獨立於審核限制的系統，有玩家發現 Grok 的 xAI 會與用家討論，教你如何巧妙改變指令跳過審查規限，不時會成功撞破限制，生成明顯超限制的色情內容」

多名用戶證實，在三日前早上仍能正常生成內容，但到了下午或次日，相同的提示詞便遭到攔截，貼文引出不少相同遭遇的用戶，有剛花了300美元訂閱的人抱怨：「我才剛因為聽說它擅長 NSFW （「Not Safe For Work」即「不適宜上班時觀看」的色情內容）生成而訂閱，結果今天就遇到無數審核。」另一些用家就表示變得愈來愈難玩：「 80% 要求都過不了審核，冇色色片整，完全失去娛樂性。」

大量收月費後收緊尺度被指「收割」｜深度偽造爭議成導火線

有網民批評 Grok 靠色情元素吸引用戶，收取大量 300 美元月費後才收緊限制，有「收割」之嫌。更誇張的是，連「兩個 2D 角色在床上深情對望」這類非色情內容也被攔截，審核標準突然收緊至極端。Grok Imagine 的賣點「Spicy Mode」（火辣模式）幾乎完全失效，有用戶表示：「他們現在採取焦土政策，完全不在乎了。」

不過亦有用戶認為，使用真實人物照片生成深度偽造（Deepfake）內容本就不應公開任玩。Grok 的問題在於操作過於簡單，在 App Store 公開下載，將另類玩法曝光於大眾，引來道德批評是遲早的事。討論中更有人坦承「突然很多人想看朋友與家人的裸體影片」凸顯濫用風險。一位從事 AI 服務的用戶警告：「哪怕一個客戶生成有問題的內容並公開，整個平台都可能毀於一旦。」

有人指 Grok Imagine 賣點「Spicy Mode」（火辣模式）幾乎完全失效

用戶努力尋求替代方案

有網民在整片前利用VPN轉去不同國家IP、成功規避限制「挑戰極限」；此外，有人指雖然自動的Spicy mode（火辣模式）已失去用處，但用戶仍可輸入prompt去生成「小黃片」。也有用戶推薦「pix ai」等替代平台，聲稱目前未發現 NSFW 限制。截至目前，xAI 官方尚未就審核機制變更發表任何聲明。社群中有人半開玩笑預測：「而家佢餓你一班色鬼，如果 11 月 10 日解禁，到時加價都有人會join。」

有用戶推薦「pix ai」等替代平台，聲稱目前未發現 NSFW 限制

註：本報導內容基於 Reddit 公開討論，不代表對以步影片生成行為的認可或鼓勵。AI 生成技術應在合法、合乎倫理的框架內使用。