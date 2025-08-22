Redmi Note 15系列登場！Pro+有衛星消息　標準版竟用上雙曲屏

緊接在iQOO Z10 Turbo+，八月份發佈的第二台新機......



就是果子跟小夥伴們聊過非常多次的紅米Note 15 Pro系列！配置其實你們都知道了，跟着發佈會補一些細節吧，順帶看看紅米能給到什麼價格。

紅米Note 15 Pro+配置與價格

首先一上來，紅米就非常狂的要當中端體驗之王。



在外觀上Note 15 Pro+整體延續了上代的居中對稱「火山口懸浮」設計，雙面全等深微曲的機身；黑、紫、白、藍四款配色，你們覺得怎麼樣？

正面Note 15 Pro+採用了一塊6.83英寸1.5K 120Hz等深微曲屏......

旗艦同款大R角，2.03mm超窄下巴；然後3200nits峰值亮度、3840Hz高頻PWM+DC調光！

跟上代比，這代屏幕素質提升不少~影像同樣是Note 15 Pro+的賣點。

後置5000萬光影獵人800 OIS主攝+5000萬 OV50M 2.5X直立長焦+800萬超廣角！這已經無限接近K系列的配置了。

為了滿足長輩們視頻通話高清畫質的需求，紅米還給Note 15 Pro+塞進了3200萬的前置！不錯不錯~

只是全球首發搭載的驍龍7s Gen4晶片嘛......相比上代提升就非常有限了。7%的性能提升，你們自己估摸着算下吧。果子一時間都不知道是罵高通還是罵紅米~

不過好處也並不是完全沒有，這省電芯配合7000mAh大電池90W閃充跟22.5W有線反充！紅米表示不管怎麼用，都能扛一天~

再首次下放給Note系列非常能扛的「小米龍晶玻璃」跟「玻纖背板」，達成「10倍抗摔」......哪怕2m高硬度花崗岩極限面反複摔50次！紅米Note 15 Pro+都能扛住。

物理抗傷這麼厲害，那法抗怎麼樣？

Note 15 Pro+這次還支援IP66+IP68+IP69+IP69K滿級防水！還是久用都不怕的那種。

最後再下放小米旗艦同款的T1S自研信號增強晶片、Phase 8L射頻架構、公里級無網通；以及K系列都沒有的——北斗衛星消息！這次Note 15 Pro+的待遇，也太好了吧~

為了增強長輩使用體驗，紅米還給Note 15 Pro+準備了400%超大音量1115大尺寸對稱雙揚聲器！

這個說是目前小米都沒有的配置。至於什麼濕手觸控、NFC、紅外、屏幕指紋等外圍，果子就不重複了。這些都是紅米標配了。

價格的話：（人民幣，下同）

12+256GB 1999元（首銷1899元）

12+512GB 2199元（首銷2099元）

16+512GB 2399元（首銷2299元）

16+512GB 衛星消息版2499元（首銷2399元）



這個價格還是可以的，特別是衛星消息版比普通版只多100元！

首銷買的小夥伴，紅米還送：

2年電池蓋保

2年進水保

2年只換不修

5年電池保



紅米Note 15 Pro配置與價格

Note 15 Pro這邊，紅米同樣給到了峰值亮度3200nits的6.83英寸1.5K120Hz屏幕。只是是大家更喜歡的直屏！中框跟背板也直了起來，然後同款「居中火山口」設計模組。



黑、白、藍、紫四款配色。果子怎麼覺得Note 15 Pro更好看~

在防護上，Note 15 Pro同樣有Pro+同款的IP66+IP68+IP69+IP69K滿級防水跟「小米龍晶玻璃」，就連400%超大音量1115大尺寸對稱雙揚跟7000mAh電池也都有給到。

不同的地方在晶片跟影像，Note 15 Pro用的是天璣7400-Ultra，然後後置5000萬LYT-600主攝+800萬超廣角！充電也從90W砍半到45W。

價格的話：

8+256GB 1499元（首銷1399元）

12+256GB 1699元（首銷1599元）

12+512GB 1899元（首銷1799元）



首銷同樣送：

2年電池蓋保

2年進水保

2年只換不修

5年電池保



可以可以~

紅米Note 15標準版配置與價格

最後壓軸的，還有Note 15標準版！



雖然發佈會標題寫着Note 15 Pro系列，沒有帶上它一起玩，但配置的話，果子覺得紅米還是沒有虧待它的。

Note 15 同樣用上了Pro級的設計，只是雙曲設計！這也是目前同檔唯一給到「前後雙曲」設計的機型。

黑、白、藍三款配色，就算是標準版，得益於雙曲的設計，質感還是在線的。

正面6.77英寸 1080P 120Hz OLED曲屏！3200nits的峰值亮度跟 3840Hz PWM +DC護眼調光。還支持濕手觸控。

然後驍龍6 Gen3 晶片，性能跟上代Note 14標準版相比，整體性能提升了30%！反正日常用流暢度比上代好是一定的。

再給到5800mAh「小米金沙江電池」跟45W閃充18W有線反充；後置5000萬主攝、300%立體聲雙揚、IP66防護、紅外。

最後這個價格：

6+128GB 999元

8+128GB 1099元

8+256GB 1299元

12+256GB 1499元



你們覺得怎麼樣？

好傢伙，現在曲屏反而是基礎版本給的配置了，這以前怎麼敢想？完全反過來了你們受得了嗎？

