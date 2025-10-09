你的滑鼠在偷聽？美國研究證實　高階電競滑鼠靠AI就能變成竊聽器

加州大學歐文分校（University of California, Irvine）近期發布「Mic-E-Mouse」研究，證實20000DPI以上的高階滑鼠，靠AI技術能變成監聽裝置，甚至「聽」懂附近對話。該研究由IsaacTunney等三位研究員主導。​



高階滑鼠感應器每秒輪詢（Polling）可高達8000次，遠超一般滑鼠頻率，能捕捉到桌面因聲音產生的細微振動，這些振動藏着重建聲音的關鍵訊息。

研究團隊先用技術過濾背景噪音，再靠神經網絡分析，目前語音識別準確率達42%~61%，AI進步後還能提升。​

風險在於，這類滑鼠已逐漸普及。PixArt PAW3395、PAW3399等高階傳感器常用在高端滑鼠上，且價格已降到100~300美元，潛在受影響人群變多，實驗用的HyperX Haste 2 S就是這類機型。​

更值得警惕的是，攻擊者無需電腦管理員權限，用看似正常的開放源碼軟件（比如需要高頻滑鼠數據的遊戲、設計工具），或Qt、GTK等常見程序庫，就能收集滑鼠信號，數據導出後還能在其他設備處理。日常辦公室、家裏60~80分貝的對話音量，就夠這種監聽運作。​

這讓人想起冷戰時蘇聯國家安全委員會（KGB）的操作，他們曾在給美國駐莫斯科大使館的國徽裏裝被動麥克風，因需特定信號才啟動，藏了近7年才被發現。

如今的「Mic-E-Mouse」原理類似，但靠AI解讀，訊息完整度比當年更高，也給用戶和安全廠商提了醒，高階滑鼠可能成新的安全盲區。

