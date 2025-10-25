長期用電腦手麻？滑鼠手納入職業病　女比男更易患上　附預防方法

中國新版的《職業病分類和目錄》從8月1日起正式實施，其中腕管綜合徵（限於長時間腕部重複作業或用力作業的製造業工人），俗稱「滑鼠手（鼠標手）」，首次作為職業病正式被納入中國的法定目錄當中。



「滑鼠手」是如何發生的？有哪些典型症狀？有哪些方法可以預防和緩解？

「滑鼠手」是如何發生的？只有辦公族會得嗎？

在人體手腕部掌側有一個骨性纖維管道，稱為腕管。長時間重複手腕動作等各種原因擠佔了腕管空間，就會引起腕管內壓力增高，正中神經受到壓迫，引起疼痛等一系列症狀。

它的形成與長期重複性手腕動作或局部壓力過大密切相關，主要表現為手腕部疼痛或手指麻木。

女性腕管天生較窄，激素變化（如孕期、更年期）可能加重水腫風險，因此中年女性患「滑鼠手」的機率更大。

日常中，大家很容易把「滑鼠手」和頸椎病引起的手臂不適混淆，其實它們在症狀上有明確的區別。

北京大學人民醫院創傷骨科主任醫師熊建介紹，「滑鼠手」不會出現頸部不適，也不會出現頸椎病的典型症狀，即從頸部到上臂到前臂到手有像放電一樣的感覺。「滑鼠手」支配的區域是大拇指、食指、中指和無名指的一半，所以最典型的症狀就是三個半手指的麻木。

長時間使用電腦、手機的辦公一族容易患上「滑鼠手」。但隨着開車族的日漸增加，方向盤也成為「腕管殺手」，以及流水線作業工人、廚師等。中日友好醫院康復醫學科主任江山表示，一些長期拖地、揉麵的家務工作者也容易患上「滑鼠手」。

「滑鼠手」有哪些症狀？三招自查

除了手指麻木這一症狀，滑鼠手還有一些信號，包括：

1. 夜間或晨起時手指麻木症狀加重，可能被麻醒

2. 握力下降，拿東西易掉落

3. 嚴重時出現大魚際肌肉萎縮，也就是拇指根部變薄



北京大學人民醫院創傷骨科主任醫師熊建表示，要想自查肌肉是否萎縮，可以進行按壓，如果肌肉飽滿，說明正常；如果按壓後，肌肉比較扁，且特定區域手麻，表明有萎縮的情況。

如何預防「滑鼠手」？試試這兩個黃金動作

很多人認為「滑鼠手」只是勞損，不需要治療，按摩就好，這是一個很大的誤區，殊不知「滑鼠手」發展到晚期會對神經造成不可逆的損傷。

熊建表示，在早期剛有症狀時，比如輕微麻木，持續時間不長，發作頻率不高的情況下，可以通過拉伸放鬆治療。另外，可以通過腕部熱敷、理療或者服用有消炎消腫作用的藥物進行治療。如果症狀發展快，甚至手部出現了肌肉萎縮，或者手無力，建議到醫院就診，病情較重的病人可能需要手術治療。

如何預防「滑鼠手」？這兩個黃金動作，可以試試。

1. 肌腱滑動，每個動作每天可以做3到5次。

2. 正中神經滑動，前臂伸直手掌掌心向上，用另外的手去牽拉正中神經，維持10秒鐘，慢慢復原，每個動作每天重複5次左右。需要注意的是，在牽拉的過程中，手不應該出現麻木或者刺痛感。

