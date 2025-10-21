CUKTECH電能站同時充電6部手機平板　iPhone半小時充69%只售這價

酷態科（CUKTECH）15號超級電能站已正式開售，首發價399元（人民幣）。酷態科新品與此前產品最大的不同是擁有雙無線充電位，支持磁吸，讓手機和耳機充電告別線材，桌面少一分凌亂。



此外還有自帶0.7m伸縮線，進一步減少了線材的凌亂。還有一個USB-A、兩個USB-C接口，支持6台設備同時充能。配備1.83英寸TFT萬象屏，可即時量化每次充電過程，顯示總功率、單口功率，以及充電曲線等訊息。

支持AOC 2.0自適應快充，兼容跨品牌設備快充，無論是Xiaomi、honor、vivo等手機，還是筆記本電腦，都能實現高效充電。

支持小米澎湃秒充，最大功率達120W，如紅米K80 Pro 30分鐘可充電約92%；為筆記本充電最大功率達140W，適配MacBook Pro 16（M3 Max）等機型。

對其他品牌手機，像榮耀200、iQOO 13、OPPO Find X8 Ultra等，也能在30分鐘內實現80%左右的快速補電。

延伸閲讀：REDMI K90 Pro Max丹寧色亮相 美女產品經理親自上陣當模特兒（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】