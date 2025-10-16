小米黑科技！漏水檢測器遇0.5mm積水即警告、自動斷電 性價比高
撰文：中關村在線
出版：更新：
小米水浸衛士2於10月16日正式開啟眾籌，售價為59元（人民幣），產品上線不久便獲得上千人支持。相比前代產品，新款在浸水檢測靈敏度、續航能力及告警方式等方面均有明顯升級。
該設備採用底部雙探針結構，當積水高度達到0.5毫米時即可觸發告警，相較初代1毫米的觸發閾值更為靈敏，能夠在漏水初期及時發出提醒，有效減少因滲水帶來的損失。同時，頂部設有聚水式結構，當水位覆蓋並導通頂部兩個探針時，將啟動淋水告警功能，進一步提升檢測準確性。
+5
在告警機制方面，小米水浸衛士2支持本地聲光提示，並可通過智能平台實現App推送通知，同時可聯動其他智能設備進行多途徑提醒。即使在網絡中斷的情況下，仍可實現本地離線告警，確保異常情況不被遺漏。
電源方面，產品搭載一枚CR2450紐扣電池，無需外接電源，安裝便捷。續航時間由初代的1年提升至最長3年，大幅減少更換頻率。
設備支持智能家居互聯功能，可與多種家居設備協同工作。例如，在檢測到浸水或淋水狀況時，可自動觸發智能插座斷電，避免電器因進水造成損壞，提升居家用電安全。
此外，小米水浸衛士2選用抗紫外線材質，長期使用不易變黃，外殼具備IP67級防塵防水性能，可在多塵、潮濕等複雜環境中穩定運行，適用場景更加廣泛。
延伸閲讀：小米智能室外攝像機4 Pro開售 3攝3K超清還有9倍變焦 價格親民（點擊連結看全文）
+8
雷軍：小米17系列首銷成績遠超預期小米顯示器 S Pro Mini LED 2026香港開售｜6千高CP值75吋4K巨屏小米戶外多功能燈 110米遠射及33小時長續航 親民價愛露營必備小米新尿袋一晚售罄 5000mAh+15W磁吸充電 完美適配iPhone 17小米米家洗衣機香港開售｜10.5kg洗衣乾衣兩用．CP值高唔使淘水貨小米汽車SU7聯手蘋果？與Apple Music深度整合 實現賬號永久同步Xiaomi小米15T Pro實測｜五千有找Leica遠攝、旗艦級高性價比之選
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】