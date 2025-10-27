vivo X300 Pro試拍實測，長焦夜闖外灘、迪士尼獵攝萬聖節巡遊｜vivo X300系列發佈會後，記者即攜帶這部新鮮出爐、號稱「影像最強旗艦」的vivo X300 Pro（中國國行版），深入上海的標誌性地標橫跨晝夜的極限拍攝實測。



vivo X300 Pro全試相圖輯👇👇👇

+ 57

vivo X300 Pro的規格堪稱豪華：搭載蔡司2億像素APO超級長焦、配備雲台級防震的Sony LYT-828主攝，以及5000萬像素超廣角鏡頭，並由vivo自研的V3+影像晶片驅動。紙上談兵終覺淺，這套「怪獸級」影像系統在真實場景中的表現，才是決定其能否封王的關鍵。

vivo X300 Pro的ZEISS相機鏡頭系統，拍攝質素非常高。

夜戰外灘：2億像素APO長焦的驚人解像力

首個測試場景，選擇了最具挑戰性的上海外灘夜景。這裡光影複雜，對岸的東方明珠塔更是考驗相機長焦與高光壓制能力的終極試煉場。在夜色下，X300 Pro的主攝憑藉其雲台級防抖及大光圈優勢，手持拍攝外灘建築群時，畫面純淨度極高，暗部細節保留完整，天空噪點控制亦相當出色。

於上海外灘拍攝夜景，幾乎沒有雜訊，非常乾淨。

利用AI稍作改天氣及背景後，氣氛更佳。

利用AI稍作改天氣及背景後，氣氛更佳。

然而，真正的震撼來自於那顆超級長焦。記者啟動高像素長焦模式，對準數公里外黃浦江對岸的東方明珠塔。按下快門後，照片經過運算處理，結果令人咋舌：即便是塔頂的複雜結構，在放大後依然清晰可見，高光溢出控制得當，幾乎沒有出現傳統長焦鏡頭常見的紫邊或色散問題，這正是APO鏡片強大色差校正能力的體現。

超廣角鏡拍攝明珠塔對岸

不同焦距拍攝👇

迪士尼獵奇：動態抓拍與電影人像的完美結合

白天的上海迪士尼樂園，則是考驗相機色彩科學、人像模式與動態抓拍能力的絕佳場所。X300 Pro在蔡司自然色彩的加持下，拍攝城堡及園區風景時，色彩還原亮麗而真實，充滿「德味」的立體感。

記者這一天前往上海迪士尼試拍時，天氣陰沉，而且非常多遊客。

人像拍攝

以下利用AI稍為執過背景的相片，非常自然：

+ 1

利用舞台模式，加上3.7x長焦拍攝

+ 4

不同焦距夜景人像拍攝👇👇👇

傍晚的萬聖節主題巡遊。面對高速移動的花車與熱情舞動的表演者，記者啟動了X300 Pro的運動抓拍功能。得益於強大的對焦系統與極短的快門延遲，幾乎每一次按動快門都能精準定格表演者的神態。

拍攝萬聖節巡遊時，顏色準確，人物亦非常清晰。

接下來再試它的煙花拍攝模式，它可以自動運算及長曝光來補捉煙花軌跡，對於初心拍攝用家而言，要拍攝漂亮的煙花照更為簡單輕易。

煙花模式拍攝

漫步黃河路：Snap Shot模式重塑街頭攝影

來到充滿老上海風情的黃河路，測試其街頭攝影能力。以街拍模式拍攝，毋需想什麼設定調校，專注於捕捉瞬間。切換至蔡司經典黑白濾鏡，相機的響應速度極快，無論是路人匆匆的背影，還是老店舖的光影層次，皆能被精準捕捉。其輸出的黑白照片，對比分明，顆粒感細膩，充滿了強烈的故事感與藝術張力。

於黃河路拍攝當天，天朗氣清。

利用AI轉換氣氛

黑白照片snap shot

黑白照片snap shot