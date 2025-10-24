小米雙十一購物節家電最高減HK$900｜顯示器2折HK$499起．吸塵器HK$269起｜「小米雙十一購物節」已在10月20日開始，上回已為大家介紹了手機／平板電腦優惠，接下來馬上看看多項家電優惠，涵蓋清潔、環境及廚房電器類別，更有減幅高達HK$900的超值優惠。



最大降幅：小米顯示屏1C 23.8英寸 由 HK$1,299 跌至 HK$499，勁減HK$800 。

全場最平：入門級米家無線吸塵器mini HK$269

慳錢攻略：10/20 起每日到活動主頁簽到，最高得 500 積分，結帳再減 HK$50。記得提前領券，開賣即搶。配合以舊換新計劃，讓消費者以更優惠價錢添置智能家電，提升家居生活質素。



積分/簽到與專屬券

連續簽到可得500積分，結帳可抵HK$50；頁面另有獨家優惠券，比如消費滿HK$3,000可用HK$200現金券。留意部分優惠券，不可與其他優惠疊加使用，詳情請自行上網查詢。



小米顯示屏1C 最平HK$499｜曲屏半價HK1,099

今次雙十一最矚目的優惠莫過於小米顯示屏1C 23.8英寸，原價HK$1,299 ，大減$800 後僅售HK$499，減幅高達61.6%，成為全場減價幅度最大及減價後單價最平的產品。雖說小米即將為香港引入新的顯示屏系列，但無損這款23.8寸顯示器的超高性價比，以不足HK$500價錢入手，絕對是雙十一必搶之選。

另一減價焦點為Xiaomi 30英寸電競曲面顯示器，擁有21:09超寬闊顯示比例，原價2,299元，現減1,200元後售1,099元，減幅達52.2%，適合電競玩家及需要多工處理的用戶。

家庭健康之選｜空氣淨化器最高減HK$900

環境電器方面，減價金額最高為小米等離子空氣淨化器，大減HK$900後售HK$2,399(原價$3,299)，這款淨化器能有效去除致敏原，配合以舊換新計劃，讓消費者以更優惠價錢改善家居空氣質素，特別適合有呼吸道敏感問題的家庭。此外，小米空氣淨化器4 Pro減價HK$460後售HK$1,439，專門過濾寵物毛髮和花粉。

清潔家電優惠精選 入門級無線吸塵器 HK$269起

清潔家電方面，最平入手價為米家無線吸塵器mini，減價30元後僅售269元，是全場清潔家電最實惠之選。而小米掃拖機器人系列中，Xiaomi 掃拖機器人 X20 Max售價由HK$3,499減至HK$3,049元，節省$450。

