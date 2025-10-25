在人氣動畫《Chiikawa》（吉伊卡哇／ちいかわ）中，性格自我中心的飛鼠（又名：小桃／原名：モモンガ）令人又愛又恨。在幕後為牠配音的日本女性聲優井口裕香，就應該沒有人會討厭她，井口裕香不單聲線多變、能演出不同類型的人物；最重要是她本人擁有明星級顏值，身材豐滿又性感，獲網民封為配音界最美Body。最近她又穿上三點式泳衣，於10月登上兩大日本雜誌晒「超凶」身材。



井口裕香加入聲優界擔任配音員已達22年，15歲入行後先後參與過《光之美少女》、《Re:從零開始的異世界生活》等大作；當人們看《吉伊卡哇》片尾字，肉搜角色聲優名字，驚見負任飛鼠／小桃一角的井口裕香，竟是一位身材超火的美女，那份反差萌真的令人印象難忘。

Chiikawa飛鼠聲優井口裕香｜獲封配音界最美Body．瞓身曬暴力身材

而話說在疫情期間確疹過的井口，花了很長時間重新操fit身材，2024年推出水著寫真大熱賣，熱賣到再版4次！今年4月添食新寫真集後，更獲封「配音界最美Body」。近日她又換上水著比堅尼，當上日本版《週刊Playboy》（已發售）以及《BRODY》（10月22日發售）雜誌封面女星，顏型及身材比2024年時「更firm」。

