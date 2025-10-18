Huawei FreeClip 2登場！低頻皆暴增100%+AI降噪進化　只售這價錢

華為終端正式宣佈，華為FreeClip 2耳夾耳機已開啟預售，10月20日10:08正式開售，定價1299元（人民幣，下同）。



新品提供丹寧藍、摩登黑、羽紗白三款配色可選，採用玲龍方盒設計，充電盒握持寬度縮小17%，充電盒採用微米級高精度成型工藝，實現如丹寧織物般的質感紋理。

+ 1

耳機採用全新親膚液態材質，配合高性能記憶金屬，柔軟度提升25%，全新雲感C形橋柔軟貼耳。耳機相比上一代重量減輕9%，單隻耳機重量僅5.1克，佩戴起來更輕盈無感，耳機支持左右耳道自適應，不必區分左右耳，支持IP57防塵抗水抗汗。

配備全新華為自研第三代音頻晶片，是華為TWS耳機首款搭載NPU AI處理器的產品，算力比上一代提升10倍。聲學方面，搭載自研超澎湃雙擎單元，響度提升100%，低頻動力提升100%。

耳機支持即時動態檢測周圍噪聲，並匹配合適音量，即使身處地鐵、餐廳等場景，也能清晰聆聽。搭載三麥克風通話降噪系統，配合多通道DNN降噪算法，可智能識別公共場所的環境噪音，傳遞雙向清晰的通話人聲。

此外，華為FreeClip 2還支持定向傳聲和高清空間音頻，頭動跟蹤時延降低40%。ＡI方面，華為FreeClip 2支持鴻蒙AI耳邊助手，支持小藝隨喚隨應、連續對話、播報航班、打車、天氣等關鍵訊息。用戶還可通過點頭搖頭接拒電話，還能控制訊息播報，支持即時聽翻譯，支持中文與20種語言互譯。

耳機支持離線查找與樓層定位，佩戴時可智能感應異常掉落並即時提醒；耳機盒新增近距離星閃精確查找，即時指引位置方向，50米輕鬆找回，支持離身遺落提醒功能。其他方面，華為FreeClip 2支持全新觸控，單耳機續航可達9小時、整機續航長達38小時，支持多設備連接。

延伸閲讀： 華為Mate 80首發麒麟9030 配5000萬像素國產影像王牌110dB破逆光（點擊連結看全文）

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】