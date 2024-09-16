名古屋溫泉酒店10間推介｜近車站／市區溫泉／新開幕／人均$163起

名古屋溫泉酒店推介2024！坐落名古屋市的白山溫泉是日本人氣溫泉之一。《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間名古屋溫泉酒店，有提供天然溫泉的酒店、有交通方便的酒店、亦有高CP值的酒店，人均$163起！



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名古屋溫泉酒店推介【1】犬山有樂苑花園英迪格酒店（Hotel Indigo Inuyama Urakuen Garden）

犬山有樂苑花園英迪格酒店（Hotel Indigo Inuyama Urakuen Garden）坐落在犬山城邊，距離名古屋搭乘名鐵電車只需大約30分鐘車程，地理位置尚算方便。酒店於2022年開幕，提供156間房，均設有露台、沙發、浴缸或淋浴間等。酒店附設溫泉、桑拿、健身室、公共浴池等設施，並提供免費停車場。

犬山有樂苑花園英迪格酒店（Hotel Indigo Inuyama Urakuen Garden）

房價：人均HK$491起（標準間）

地址：愛知縣犬山市犬山北古券103−1

交通：犬山遊園站步行12分鐘

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名古屋溫泉酒店推介【2】多米PREMIUM名古屋榮酒店（Dormy Inn Premium Nagoya Sakae）

多米PREMIUM名古屋榮酒店（Dormy Inn Premium Nagoya Sakae）距離伏見站僅需步行約4分鐘，附近設有不少便利商店及餐廳，飯店亦提供免費接駁車前往名古屋車站東口。酒店主打簡約溫馨裝潢，設備齊全，內部亦附有3大溫泉澡堂，是市中心難得有大浴場的酒店，最棒的是會提供免費咖啡、雪條、乳酸飲品等，指定時段更加有宵夜拉麵供應，超級豐富，性價比極高！

多米PREMIUM名古屋榮酒店（Dormy Inn Premium Nagoya Sakae）

房價：人均HK$309起（小型雙人床房）

地址：愛知縣名古屋市中區錦2-20-1

交通：伏見站步行4分鐘

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名古屋溫泉酒店推介【3】天然温泉名古屋皇冠酒店（Nagoya Crown Hotel）

天然温泉名古屋皇冠酒店（Nagoya Crown Hotel）坐落在中區，鄰近名古屋市美術館、白川公園、伏見地下街、大須觀音等景點。酒店擁有444間房，房間設計簡約但設備齊全，配備暖氣及浴缸。酒店亦設有公共浴池、溫泉、洗衣間等設施及服務。

天然温泉名古屋皇冠酒店（Nagoya Crown Hotel）

房價：人均HK$163起（經濟單人房）

地址：名古屋市中區榮1-8-33

交通：伏見站步行10分鐘

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名古屋溫泉酒店推介【4】名古屋常滑春天陽光酒店（Spring Sunny Hotel Nagoya Tokoname Ekimae）

名古屋常滑春天陽光酒店（Spring Sunny Hotel Nagoya Tokoname Ekimae）鄰近常滑守護貓雕像、陶瓷器散步道、常滑温泉等景點，來往名古屋只需大約半小時車程。酒店共有205間房，附設深泡式浴缸、LCD電視、雪櫃等。酒店亦配備帶有藥石的人工温泉的大浴場「招財貓之湯」、溫泉、餐廳等，並提供免費私人停車場。

名古屋常滑春天陽光酒店（Spring Sunny Hotel Nagoya Tokoname Ekimae）

房價：人均HK$280起（標準雙床房）

地址：愛知縣常滑市新開町3-174-1

交通：常滑站步行4分鐘

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名古屋溫泉酒店推介【5】坎帕納名古屋船酒店（Vessel Hotel Campana Nagoya）

坎帕納名古屋船酒店（Vessel Hotel Campana Nagoya）位於名古屋市中心，距離名古屋車站僅需步行10分鐘，距離白山溫泉車程10分鐘，且鄰近JP Tower名古屋、四間道等景點，交通出行都十分方便！酒店設有233間房，房內設有浴缸及淋浴、暖氣、咖啡機等。酒店亦提供公共浴池、桑拿、洗衣服務等。

坎帕納名古屋船酒店（Vessel Hotel Campana Nagoya）

房價：人均HK$263起（標準單張床房）

地址：名古屋中村區中村2-30-7

交通：名古屋站步行10分鐘

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名古屋溫泉酒店推介【6】名古屋萬豪酒店（Nagoya Marriott Associa Hotel）

名古屋萬豪酒店（Nagoya Marriott Associa Hotel）位於市中心，距離白山溫泉車程11分鐘，酒店下方有11層的百貨公司和2層的服裝商店，距離車站亦不過5分鐘步程，地理位置極佳。酒店擁有774間房，配備浴缸、迷你吧等。酒店亦提供室內游泳池、公共浴池、桑拿及健身室等設施。

名古屋萬豪酒店（Nagoya Marriott Associa Hotel）

房價：人均HK$671起（標準大床房）

地址：名古屋市中村區名站1-1-4

交通：名古屋站步行5分鐘

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名古屋溫泉酒店推介【7】名古屋希爾頓酒店（Hilton Nagoya Hotel）

名古屋希爾頓酒店（Hilton Nagoya Hotel）位於市中心，距離白山溫泉車程13分鐘，鄰近白川公園、名古屋市美術館、四間道、朝日神社等景點。酒店於2016年翻新，擁有450間房，配備浴缸及淋浴、特長睡床、迷你吧等，另設有日式套房。酒店附設多間餐廳及咖啡廳、24小時健身房、室內泳池、網球場、浴場、桑拿等，亦提供免費自行車租借服務。

名古屋希爾頓酒店（Hilton Nagoya Hotel）

房價：人均HK$482起（希爾頓大床房）

地址：名古屋市中區榮1-3-3

交通：伏見站步行7分鐘

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名古屋溫泉酒店推介【8】三井花園酒店名古屋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier）

三井花園酒店名古屋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier）距離白山溫泉車程11分鐘，鄰近名古屋站、室外展望台、四間道、柳橋中央市場等景點。酒店擁有295間房，配備浴缸、浴衣、音響等，豪華客房另帶有觀景浴缸。酒店亦附設公共浴池、洗衣間及餐廳。

三井花園酒店名古屋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier）

房價：人均HK$355起（中等雙人床房）

地址：愛知縣名古屋市中村區名站4-11-27

交通：國際中心站步行5分鐘

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名古屋溫泉酒店推介【9】西鐵酒店Croom名古屋（Nishitetsu Hotel Croom Nagoya）

西鐵酒店Croom名古屋（Nishitetsu Hotel Croom Nagoya）於2019年開幕，距離久屋大通地鐵站僅步行3分鐘，更可以步行購物街、DONKI等，非常方便。酒店設計時尚簡約，並附有室內溫泉、澡堂等，隨時泡走旅行疲憊。酒店步行2-3分鐘即到達名古屋塔和購物區，因為購物及生活配套理想，而且附近亦有不少餐廳，最適合旅遊流連的地方。

西鐵酒店Croom名古屋（Nishitetsu Hotel Croom Nagoya）

房價：人均HK$309起（雙人床房）

地址：愛知縣名古屋市中區錦3丁目4-3

交通：久屋大通站步行3分鐘

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名古屋溫泉酒店推介【10】名古屋日航尚格酒店（Nikko Style Nagoya）

名古屋日航尚格酒店（Nikko Style Nagoya）距離白山溫泉車程約12分鐘，附近亦有四間道、名古屋市科學館、白川公園、名古屋市美術館等景點。酒店於2020年開幕，共有191間房，房內附設休息區、乾濕分離浴室及浴缸、暖氣等設施。酒店大堂亦設有活動區域，會定期籌備不同現場表演、飲食文化研討活動等。

名古屋日航尚格酒店（Nikko Style Nagoya）

房價：人均HK$345起（豪華雙床房）

地址：愛知縣名古屋市中村區名站駅5-20-13

交通：國際中心站步行6分鐘

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