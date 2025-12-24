2025北海道冬季自駕遊｜8大札幌近郊景點 附Mapcode及停車場攻略

2025北海道冬季自駕遊攻略｜北海道的冬季，是白雪、浪漫與美食的代名詞，不少人對於渴望探索札幌市中心以外風光的旅客而言，「冬季自駕」往往是個挑戰。其實大家只要避開偏遠山區和未經除雪的鄉郊小路，以札幌為中心的一小時車程內，隱藏著眾多交通便利、景色絕美且極適合冬季造訪的近郊景點。



自駕遊提供了公共交通無法比擬的靈活性，大家能輕鬆穿梭於雪國的室內暖意與室外雪景之間，今次記者為大家精選8個札幌近郊的冬季自駕目的地。

1. 小樽運河 - 雪國的極致浪漫

若論北海道冬季的經典畫面，小樽運河的雪景無疑位列榜首。從札幌市中心經「札樽自動車道」（高速公路）驅車前往，僅需約45至50分鐘，路況極佳。冬季的小樽，紅磚倉庫群披上皚皚白雪，煤氣燈在薄暮時分亮起，倒映在靜謐的運河上，營造出如夢似幻的氛圍。

相比乘坐JR再步行，自駕遊客可以將車停泊在運河周邊的停車場，省去在風雪中拖行行李的辛勞。您可以在「出拔小路」品嚐熱騰騰的海鮮，或在「堺町通」的玻璃工房與音樂盒堂尋找溫暖的室內樂趣。在二月「雪燈之路」祭典期間，自駕更是避開人潮、彈性安排行程的最佳選擇。

停車場資訊： 運河周邊設有大量收費「Coin Parking」（投幣式停車場），例如「タイムズ小樽運河第２」。



Mapcode： 164 635 328*60 (Times小樽運河第2停車場)



2. 白色戀人公園 - 歐陸童話燈光匯演

這座位於札幌西區的甜品主題公園，是北海道最著名的伴手禮「白色戀人」的生產基地。其歐陸風格的紅磚建築群在冬季尤顯迷人。每年冬季（約11月至隔年3月），園區會舉辦盛大的「冬季燈光匯演」，數以萬計的燈飾將庭園裝點成一個夢幻的童話世界，是札幌近郊最浪漫的景點之一。

從市中心駕車約25至30分鐘即可抵達。自駕的最大好處是無需轉乘地鐵和步行，尤其在觀賞完夜間燈飾後，可直接駕車返回酒店。除了戶外燈飾，您還可以在溫暖的室內參觀餅乾生產線，或在頂層咖啡廳享用限定的甜點。

停車場資訊： 設有大型專用收費停車場（約1,000個車位）。



Mapcode： 9 554 133*81



3. 定山溪溫泉 - 雪見溫泉鄉

距離札幌市中心約60分鐘車程的定山溪，是北海道最負盛名的溫泉鄉之一，被譽為札幌的「後花園」。冬季駕車沿著國道230號線駛入這片雪白的山谷，本身就是一種享受。這裡的泉質為鈉氯化物泉，能讓身體從核心暖和起來，是冬季自駕的最佳目的地。

自駕遊客可以靈活選擇「日歸溫泉」，體驗各家溫泉酒店引以為傲的「雪見露天風呂」。例如「豊平峡溫泉」以其源泉掛流的大型露天浴池聞名。溫泉街上的「源泉公園」亦可免費體驗足湯和溫泉蛋，是感受雪國暖意的完美行程。

停車場資訊： 溫泉街設有「定山渓公共駐車場」（免費），各溫泉設施亦有專用停車場。



Mapcode： 708 753 381*00 (定山溪公共駐車場)



4. 北海道開拓之村

若想體驗100多年前北海道的冬季生活，「北海道開拓之村」是絕佳的穿越時空之地。這個位於札幌市郊厚別區的露天博物館，將明治至昭和初期的52棟歷史建築從北海道各地遷移至此，完美復原了當時的市街、農村和山村風貌。當建築物屋頂堆滿厚重積雪時，景象別具風情。

從札幌市中心駕車約30至40分鐘，因為這裡的公共交通相對不便，自駕是最佳方案。冬季期間，園區內會運行馬拉雪橇（需額外收費），取代了夏日的馬車，坐在雪橇上穿梭於古老街道，是這裡獨有的冬日體驗。園區內的「開拓之村食堂」亦提供熱騰騰的鄉土料理。

停車場資訊： 設有大型專用免費停車場（可容納600部車）。



Mapcode： 9 403 139*80



5. 莫埃來沼公園 - 雪地中的藝術大地

由世界級雕塑家野口勇操刀設計，「莫埃來沼公園」本身就是一件巨大的大地藝術品。冬季時，整座公園被純白的雪所覆蓋，所有的人造山丘、金字塔和噴泉都化為簡潔的幾何線條，展現出與夏日截然不同的靜謐之美。

從市中心駕車約30至40分鐘。公園的核心建築「玻璃金字塔」（Hidasuki）是冬季的完美避風港，其玻璃帷幕引入充足的冬日暖陽，室內設有餐廳和藝廊。戶外區域則變身為天然的「雪上樂園」，許多家庭會自備雪兜在莫埃來山享受滑雪樂趣，或租借雪鞋在園區內漫步。

停車場資訊： 園區內設有多個大型免費停車場（如P1停車場）。



Mapcode： 9 521 211*81 (P1停車場)



6. 羊之丘展望台

「少年啊，要胸懷大志！」（Boys, be ambitious!）—— 來到札幌，怎能錯過克拉克博士（Dr. Clark）的這句名言。羊之丘展望台位於札幌市郊，是俯瞰札幌市區及札幌巨蛋的經典地點。冬季時，整片牧草地被厚厚的白雪覆蓋，克拉克博士的雕像在雪中更顯堅毅。

從市中心駕車約30分鐘即可輕鬆登頂，自駕遊客可以不受巴士班次限制，自由捕捉黃昏時分城市華燈初上的美景。展望台旁的「札幌雪祭資料館」及「奧地利館」均是溫暖的室內設施，可在欣賞完雪景後入內享用熱飲或成吉思汗烤肉，是個輕鬆的半日遊景點。

停車場資訊： 設有大型專用停車場（收費）。



Mapcode： 9 203 723*44



7. 札幌藝術之森

對於喜愛文化及手作體驗的自駕遊客，「札幌藝術之森」是遠離塵囂的絕佳去處。這個位於札幌南區的複合式藝術園區，佔地廣闊。其「工藝館」和「玻璃工房」等設施在冬季照常開放，遊客可以在溫暖的室內，預約體驗陶藝、木工或玻璃吹製等手作課程，打造獨一無二的北海道紀念品。

從札幌市中心駕車約40分鐘，這裡雖然其著名的「野外美術館」在冬季會因積雪關閉部分區域，但室內工房的豐富活動足以讓您度過充實的半天。駕車前往可輕鬆安排行程，不受固定工作坊時間的束縛。

停車場資訊： 園區內設有多個大型收費停車場。



Mapcode： 9 042 178*16 (札幌藝術之森 停車場)



8. 三井Outlet Park 札幌北廣島

雖然前提是避開市中心商場，但這座位於札幌與新千歲機場之間的Outlet，是冬季自駕遊中不可或缺的「全天候」完美中繼站。它不僅是北海道最大的Outlet，更是一座巨型「室內」購物商城，所有店舖均在室內，完全不受室外風雪影響。

從札幌市中心駕車約30分鐘，或作為往返機場的必經之路。在此，可以用餐、購物，並在「北海道LOCO FARM VILLAGE」搜羅全道各地的農產及手信。對於自駕人士而言，這裡的巨型免費停車場是最大優勢，無需在雪中狼狽地尋找車位，是冬季血拼或雨雪天備案的最佳選擇。

停車場資訊： 設有大型專用免費停車場（約3,000個車位）。



Mapcode： 9 104 167*00

