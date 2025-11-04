三星瀏覽器或重返Windows 11？手機、電腦無縫同步 會在這時推出
有跡象顯示Samsung瀏覽器可能即將重新登陸Windows 11系統。此前，該瀏覽器於2024年1月從Microsoft應用商店下架，此後一度淡出PC平台。然而，近期在Android測試版本中出現的新線索，引發了對其回歸的期待。
在對Android Beta版Samsung瀏覽器的測試過程中，用戶可在設置頁面頂部看到一條顯著提示：「Samsung瀏覽器現已支持PC」。
此外，瀏覽器首頁的編輯界面還展示了一條橫幅訊息：「超越移動瀏覽，立即加入首個Beta測試」。這些界面元素明確指向Samsung正在籌備PC版本的發布工作。
儘管目前尚未有官方聲明披露具體上線時間，但相關跡象表明，PC版瀏覽器的推出很可能與下一代One UI系統的重要更新同步進行。
業界推測，其發布時間或臨近新一代旗艦手機Galaxy S26系列面世前後，屆時用戶有望再次在Windows設備上使用該瀏覽器。
