Apple蟬聯最佳品牌 NVIDIA飆116%進前15 百強竟有兩國產公司？
撰文：快科技
出版：更新：
品牌諮詢公司Interbrand發佈了2025年度全球最佳品牌排行榜。
Apple以強勁勢頭第13年蟬聯榜首，品牌價值延續增長態勢，數據顯示，蘋果品牌價值達4709億美元，雖然相較去年下滑了3.7%。但依舊遙遙領先第二名的Microsoft（3885億美元）。
+1
品牌價值位居前十名的還包括Amazon、Google、Samsung、Toyota、Coca-Cola、Instagram、McDonald's、Mercedes-Benz。
此外，AI的崛起成為今年榜單最顯著的趨勢，NVIDIA品牌價值達到432億美元，實現116%的驚人增幅，排名一舉躍升至第15位，成為年度價值增長最快的品牌。
Xiaomi與HUAWEI也雙雙躋身榜單。Xiaomi品牌價值為95億美元，按年增長18%，位列第81位；HUAWEI品牌價值為76億美元，按年增長11%，位列第96位。
相關文章：iPhone 17 Pro Max大型遊戲測試！多數可穩定30幀 GPU性能超預期（點擊連接看全文）
+8
全球手機25Q3出貨誰是贏家？前5大中國品牌奪3席！這黑馬少人認識AirPods Pro 3與Watch 11入選《TIME》年度發明榜 實現智能生活你的滑鼠在偷聽？美國研究證實 高階電競滑鼠靠AI就能變成竊聽器Microsoft官方承認了！Win11變慢不是電腦廢 這2大功能才是元兇蘋果2026年推摺疊iPhone出貨量達800萬台 搭載C2晶片僅支援eSIM
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】