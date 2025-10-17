Apple蟬聯最佳品牌　NVIDIA飆116%進前15　百強竟有兩國產公司？

品牌諮詢公司Interbrand發佈了2025年度全球最佳品牌排行榜。



Apple以強勁勢頭第13年蟬聯榜首，品牌價值延續增長態勢，數據顯示，蘋果品牌價值達4709億美元，雖然相較去年下滑了3.7%。但依舊遙遙領先第二名的Microsoft（3885億美元）。

品牌價值位居前十名的還包括Amazon、Google、Samsung、Toyota、Coca-Cola、Instagram、McDonald's、Mercedes-Benz。

此外，AI的崛起成為今年榜單最顯著的趨勢，NVIDIA品牌價值達到432億美元，實現116%的驚人增幅，排名一舉躍升至第15位，成為年度價值增長最快的品牌。

Xiaomi與HUAWEI也雙雙躋身榜單。Xiaomi品牌價值為95億美元，按年增長18%，位列第81位；HUAWEI品牌價值為76億美元，按年增長11%，位列第96位。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】