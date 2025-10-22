Mercedes Benz CLA純電動車展出｜百德新街成未來移動潮流焦點

Mercedes Benz CLA純電動車展出｜Mercedes Benz於香港銅鑼灣百德新街Fashion Walk舉辦「全新純電動CLA街頭展覽」，將這款備受矚目的電動四門轎跑帶到鬧市中心。展覽讓公眾近距離接觸CLA 250+及CLA 350+ 4MATIC兩款新車，更透過與本地潮流創意組合OFFGOD:TATE的跨界合作，將汽車設計、頂尖科技與街頭藝術完美融合。



Mercedes Benz CLA純電動車展出

全新Mercedes Benz CLA系列的核心優勢，在於其業界領先的電驅動技術與MB.OS（平治操作系統）。作為自主研發的智能平台，MB.OS以「chip-to-cloud」架構，讓CLA成為品牌史上最智能的車型。系統搭載第四代MBUX資訊娛樂系統，內置生成式AI的MBUX虛擬助理可進行複雜的多輪對話，大幅提升了人車互動的自然度。在續航能力上，CLA憑藉高效的800V系統和源自VISION EQXX概念車的電驅技術，實現了高達792公里WLTP超長續航里程，令此純電動車的日常實用性大增。此外，其跑感流線的車身線條更帶來低至0.21的超低風阻係數，確保了卓越的能源效率和駕馭動感。

與OFFGOD聯乘設計

《DriveBone》雕塑

OFFGOD聯乘設計：藝術與《DriveBone》雕塑

為強調CLA的設計前瞻性，展覽特別展出了由OFFGOD:TATE設計的CLA 350+ 4MATIC藝術車，其鮮明的風格成為現場焦點。同步亮相的巨型裝置雕塑《DriveBone》，則以流線、未來感的造型重塑CLA的設計精髓，將汽車工藝與創意工程的美學深度結合，將百德新街化身為創意展示空間，吸引大量汽車設計及潮流藝術愛好者駐足觀賞。

期間限定活動與精品

CLA街頭展覽將展至10月27日，同時Mercedes Benz更與潮流咖啡品牌Hypebeans合作，推出限定CLA主題咖啡店，店內以標誌性的紅色設計為主調，並提供一款靈感特調咖啡，成為城市中獨特的打卡熱點。

Mercedes Benz更與潮流咖啡品牌Hypebeans合作，推出限定CLA主題咖啡店

展覽期間的週末（10月18-19日及10月25-26日）將有豐富的現場娛樂活動，包括本地樂隊「Ragpickers 拾荒客」及「WANTAMNAM 我地希望」的音樂演出，以及創意魔術和快閃街頭舞蹈表演，為參觀者帶來充滿活力的潮流氛圍。現場亦設有盲盒自動販賣機，供hello 商場獎賞計劃會員換領限量禮品。