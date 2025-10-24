香港人最喜歡買什麼車？TOP 10榜單出爐　SUV、MPV國產車奪冠

易車榜根據香港特別行政區運輸署私家車首次登記數據（車輛狀況分類A/B）整理，發佈了2025年9月中國香港私家車新車首次登記車型TOP 10榜單。



榜單一共分為轎車、SUV、MPV三類，整體來看，國產車已經得到了香港人的普遍認可，三個榜單中，國產車均佔據了半數席位，且在香港的SUV、MPV銷冠車型，也均為國產車型。

具體來看，私家車轎車新車登記數量前3名分別為：Model 3、AION S、MG4，登記數量分別為：554輛、172輛、62輛。

前十榜單中，除了AION S、MG4外，還有納米01、比亞迪海豹、長城歐拉好貓等國產車型上榜。不過，客觀而言，特斯拉Model 3在香港轎車市場中的領先優勢巨大，國產車型與其有不小差距。

私家車SUV新車登記數量前3名分別為：元UP、ZEEKR 7X、Model Y，登記數量分別為：635輛、476輛、299輛；在SUV榜單中，特斯拉的吸引力明顯不如國產車型，比亞迪元UP和極氪7X包攬了冠亞軍。私家車MPV新車登記數量前3名分別為：小鵬X9、ZEEKR 009、騰勢D9，登記數量分別為：72輛、55輛、49輛。

值得一提的是，此前豐田埃爾法（Alphard）算是香港的MPV市場招牌車型，但在小鵬X9、極氪009、騰勢D9在香港發售之後，埃爾法很快就不再受歡迎，在榜單中已經挺不進前三陣營。

