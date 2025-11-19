超聲波、毫米波、激光雷達差在哪？新能源車主必懂指南

很多人在了解新能源汽車時，常被銷售人員提到的超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達搞得一頭霧水，搞不清它們各自到底起什麼作用。



今天就用通俗易懂的方式，把這三種雷達講明白。

新能源汽車3種雷達作用解析

首先是超聲波雷達，這是最基礎也最常見的一種。它的主要任務就是輔助停車，倒車時聽到的「滴滴滴」提示音，就是它在工作。通常安裝在前後保險槓上的那些小圓點，就是它的傳感器。無論是幾萬元的小型車，還是上百萬元的豪華車型，只要不是最低配的入門版本，基本都會配備這個配置。

其次是毫米波雷達，它的作用更進一步，主要用於實現自適應巡航、自動跟車等功能。這類雷達一般隱藏在車標後面或前保險槓內部，能在夜間、雨天或霧天正常工作，不受光線和天氣影響。但它有一個侷限：只能探測前方有障礙物，卻難以準確判斷那是什麼。因此，這類配置多出現在中高配車型上，例如一些主流家用轎車。

最後是激光雷達，技術含量更高。它能精確識別前方物體的形狀和距離，彌補了毫米波雷達「看得見但看不清」的短板，是實現高階智能駕駛的關鍵部件。通常安裝在前擋風玻璃上方或車頂位置，外觀上能看到一個小凸起。不少搭載高級智能駕駛系統的車型，如部分國產高端SUV，都會配備這一裝置。不過，激光雷達在暴雨、濃霧等極端天氣下性能會打折扣，且成本較高，因此目前仍多用於價格較高的車型。

簡單來說，超聲波雷達管停車，毫米波雷達助你跑高速，激光雷達則讓城市中的智能駕駛更安全可靠。下次選車時，清楚這三者的分工，就能更有針對性地做出選擇了。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】